德莫高於愛民，行莫賤於害民。對於官員，道德最高標準就是愛民，要言之就係「為人民服務」。高官高幹都是「人民公僕」，那自然不可高高在上想做人民的老爺，甚至殘民以逞，官民要有「魚水關係」，那就要為民多走一步！

如今新冠肺炎確診人數持續上升，尤其打邊爐都被視為有「一鑊熟」之虞，親朋好友都被視為危險人物，大家最好少啲來往，何況青衣長康邨康美樓又爆出「樓上疑感染樓下」，一時間，不少公屋被揭渠管亂拆亂駁。有團體調查發現，油尖旺區共有百多幢大廈及屋苑危機四伏，公共衞生差劣，例如口罩隨處丟、垃圾桶冇蓋、污水渠半開放、劏房改裝去水渠等。老朽成日都話，廢官做騷愛搞乜嘢全城大清潔，根本就係雷聲大雨點小，完全不切實際！

搞清潔，使乜全城？唔通半山區、淺水灣、香島道、山頂道以及九龍塘、何文田等豪宅區，要勞煩食環署派人去清潔咩？依家油尖旺一帶嘅舊樓，劏房賓館林立，有住戶因康美樓事件識驚喇，亦有立法會議員要求房署派人進行統籌巡查，睇吓是否需要「亡渠補喉」，之不過，高官就以人手不足為由而不置可否，唔通又係「要感染嘅都已經感染咗，再視察都冇乜意思」？

香港高官，一個二個都係佛系信徒，更潛心修禪，就係「明天我將繼續存在，但是你要非常留心才能看到我。我將是一朵花，或者是一片樹葉。我將存在於這些形色中，並向你打招呼。如果你足夠留心，你將會辨認出我並問候我，我將會非常高興」。老朽都真係好想問候佢同佢老母！香港廢官當道，止疫無能，止暴無方，官民這大半年來從未和諧過，林鄭至叻化神奇為腐朽！逾二千港人滯留湖北武漢等地，但香港駐武漢辦電話成日唔通，求助無門，有人憂等死！啊哈，林鄭眼中，官民就係「油水關係」，話之你！我度年如日。