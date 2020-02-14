阿富汗最近頻傳美軍遇襲多人陣亡，美國國務卿蓬佩奧旋風式完成出訪中亞地區多國後，國務院公布新版中亞戰略《美國中亞戰略2019-2025：促進主權和經濟繁榮》，即遭俄羅斯傳媒批評是美國有意挑戰中國及俄羅斯在中亞地區的地位，從戰略文件內容及美國官員的解釋，完全展露華府計劃部署與莫斯科和北京競爭中亞地區的影響力，圖促成中亞地區國家組成一個共同體，連線削弱中、俄的支配，莫斯科更關注美國的實際行動。中國駐烏克蘭使館指蓬佩奧出訪發言充斥冷戰思維與零和博弈觀念，批評是以同一番說話去洗別人腦，把謊言變作真理。

中亞五國包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、土庫曼及烏茲別克，該戰略文件部署打破俄羅斯在中東與中亞之間的軍事及影響力。五國中的土庫曼接壤伊朗及阿富汗，如果美國把持了中亞五國的關係，就可以在土庫曼設置軍事基地，結合在阿富汗的軍力，打擊最不聽話的伊朗，亦可以借用區內空中航道，美國軍機從阿富汗出征打擊伊朗北部及敍利亞東部的什葉派部隊。

文件提出支持和加強中亞國家的主權和獨立、減少中亞地區恐怖主義威脅、支持維持阿富汗的穩定、鼓勵中亞與阿富汗的聯繫、促進中亞國家法治改革和尊重人權、促進美國對中亞國家投資等，可說絕對是廢話。外交關係發展不用搞甚麼戰略文件，中亞五國有其獨特社會文化，用不着美國在法治改革和尊重人權上傷腦筋，若美國企業認為區內有錢賺，不促進也會撲往投資。

該份戰略文件活生生地展現出美國要借助中亞五國強化其中東軍事力量，包圍伊朗以及各什葉派部隊據點，更圖謀打破俄羅斯與加盟國的良好關係，再進一步截擊北京在區內推動「一帶一路」文化經貿發展。文件雖然只是三頁，但不需要「圖窮」已經「匕現」，揭盡美國圖霸中東及中亞的野心。