內地新冠肺炎疫情發展至今，每天仍然有新增死亡病例。一位武漢籍的香港人哭訴：即使疫情過去了，需要面對的也是一個個家破人亡、哀嚎滿城的慘劇，再也不是以前的那個武漢了。上千條逝去的生命，除了地震、洪水等特大災害，很難想像在二○二○年的當今，會有如此嚴重的災難。

靴子在二月十三日正式落地，湖北、武漢黨政換將。在此之前，公眾一直不解，儘管湖北應對疫情一地雞毛、雜亂無章、貽笑全球，無能昏官卻仍舊安坐太師椅。遙想十七年前的沙士疫情，時任北京市市長孟學農、衞生部部長張文康被免職。二○○八年，復出擔任山西省省長的孟學農再度因襄汾礦難引咎辭職。同年，由於河北三鹿毒奶粉事件，時任國家質檢總局局長李長江、河北省委常委兼石家莊市委書記吳顯國等去位。論規模之大、範圍之廣、損失之重，上述事件，都遠不及此次新冠肺炎，而湖北一眾大佬仍烏紗穩當。

早前，湖北罷免了「一問三不知」的黃岡市衞健委主任唐志紅；本周，湖北衞健委黨組書記張晉、主任劉英姿被罷官。然而，面對洶湧疫情，這幾個中下層官員頂多算是蒼蠅。況且像劉英姿，還是個「無知少女」的黨外人士，能有多大話語權？此次更換省委書記，總算對公眾是一個不大不小的交代。有人辯解說，疫情正值關鍵時刻，臨陣換將，兵家大忌。但豈不聞另一句：賞罰分明，才是治軍之道。顢頇大僚，尸位素餐，只能令士氣低落，正氣陷沉，貽誤大局。

換人只是第一步，徹底查清問題，徹底反思、懺悔，更為重要。其一，對涉事官員要有明確說法。比如，罷免張晉、劉英姿，官方只是一句話通報，但究竟二人是因為當初瞞報疫情瀆職失職，還是因為近期防控臨陣應對不力，都語焉不詳，隻字未提。而且這免職又非撤職，撤職是紀律處分，免職則可換個崗位再出山。

其二，相比較換將，國人更關心的是真相。疫情肆虐至今，死人過千，全國經濟損失數以萬億元計，但國人仍舊始終不清楚，這場人禍究竟問題出在哪個環節、卡在哪個層級？是武漢市？湖北省？國家衞健委？抑或其他層面？這個問題應當說清楚，也是對國人、對歷史必須作出的交代。如果還要為了顏面、形象而捂蓋子，為了權力、地位而和稀泥，還要以謊言遮掩真相，以讚歌粉飾悲劇，以強權打壓質疑，何以面對無辜亡魂，面對奮戰在危重一線的醫護，面對給予最大善良包容的國人？

問責新冠疫情，絕不能成為一筆糊塗帳，而且不能欠帳。舊帳不清，只會加劇堆積新帳。比如，對李文亮醫生的遭遇避重就輕，其他因言得咎的事情便依舊在大行其道。另外，沙士之後斥巨資建立的疫情直報系統，宣稱從基層醫生上報到國家衞健委只需四、五個小時，結果無聲無息如人間蒸發，連豆腐渣都算不上，豆腐渣起碼還有一堆渣，相關人等都難辭其咎。閉目塞聽，掩耳盜鈴，只能自欺欺人。痛定思痛，激濁揚清，這個國家才有希望。