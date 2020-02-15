功夫茶：隔着口罩說愛你　亂世求生靠面紙

愛在肺炎蔓延時，剛過去的情人節有人快樂有人愁。一花一世界，一葉一如來，一罩一情癡，隔着口罩說愛你，原來別有天地非人間！功夫茶講緊情人節除了應景嘅口罩花，最過癮嘅莫如炫富Bra！看官，這玩意就是你的愛人一對豐奶也戴上用口罩製成嘅Bra，在情人節給你一個意外嘅驚喜！

隔着口罩同好深嘅事業線說愛你，這比維多利亞秘密情趣睡衣更具震撼效果！管它天地惡菌飛，就這樣──愛情會一直沒有距離，愈吻不會愈傷心，係愈快樂吖，我的打令！愛在瘟疫蔓延時，情人節最佳禮物，不是玫瑰花不是名牌包包甚至美鑽閃生輝，係口罩包包，加支搓手液、一卷廁紙，寓意永遠保護你，牽「紙」之手與「紙」偕老又可搓手仔，溫馨到吖！

呢，講開一罩難求，有個人護理連鎖店網上接受實名登記買口罩，最高峰輪候人數竟達一百四十九萬人次！阿哥，港人活着的意義，彷彿就是每日為撲口罩！而廢柴政府連派發一個口罩給老人家都做唔到，難怪迎風冒雨，由凌晨排隊才買到口罩嘅婆婆，內心歡喜卻也忍唔住大喝一聲：林鄭你究竟喺度搞乜嘢？你瞓醒未啊？

嗱，既然一罩難求，「好打得」嘅林鄭日前都話政府全球採購口罩工作面對好大困難，仲話供政府人員工作時使用嘅口罩好快就會清倉；佢更透露國務院港澳辦在過去一個月，順利將一千七百萬個口罩運送到香港，佢又唔知為何總係開口必然夾着脷，口窒窒講咗一萬七千個！跟住尷尷尬尬話，如果市民知道採購途徑又方便嘅話，可以同政府「單一聲」喎！喺一罩難求下講啲咁嘅「廢腑之言」，有乜可能唔畀人頂佢個肺插佢雙眼兼㷫過火屎問候佢娘親吖？

廢官買罩無能，自身泥菩薩過江，靠呢個「正苦」不如靠自己。呢，港大深圳醫院與消委會等工作小組，教大家以透明膠套作為面罩，配以一張面紙巾，再加兩張廚房紙作為外層而自製口罩。自製口罩根據醫護口罩嘅三重設計，即面層防水、中層過濾、底層吸水嘅原理；而中層過濾可用廚房紙，底層吸水可用袋裝或盒裝三層或四層面紙。戴上後如口罩內嘅紙巾已濕潤，就要馬上換。

各位街坊，呢個自家製防護口罩，絕對比廢柴政府靠把口防疫實際，經專家試驗，對二十至二百nm氣溶膠微粒嘅過濾功能，達到外科口罩九成以上效果。記住，亂世求生靠面「紙」，一罩DIY倍自豪！聽朝早啲去買面紙和廚房紙啦喂，否則畀人掃光又飲恨！