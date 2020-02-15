世界視線：挪用軍費建圍牆　特朗普引發眾怒

美國總統特朗普為求連任，無所不用其極，他日前在國情咨文中表示，目前已成功建造一百英里的美、墨邊境圍牆，並預告將在明年初再建五百英里。

三軍未動，糧草先行。由於一直未能取得國會的撥款同意，特朗普去年「劍走偏鋒」，宣布南部跟墨西哥接壤的邊境進入緊急狀態，以自由調配包括軍費在內的聯邦資金，避開國會的掣肘，白宮日前宣布延長緊急令，並再次「挪用」卅八億美元的軍費作建牆之用。

消息一出，不僅民主黨國會議員大罵特朗普「偷錢」，共和黨議員也大不以為然。眾議院軍事委員會成員、資深共和黨議員索恩伯里不點名批評特朗普，強調憲法賦予國會的權力，他會聯同其他同袍合力制止。

的而且確，對於國會來說，建造邊境圍牆是一回事，三權互相制衡的原則受到破壞，卻是另一回事。有批評聲音指出，自從華府宣布頒布緊急狀態令後，邊境逮捕的非法入境者人數曾一度飆升，現已逐步回落，質疑繼續建牆的必要性；然而支持者亦可以倒過來說，正是緊急令和圍牆收到預期效果，切忌為山九仞，功虧一簣。問題是，即使是贊同特朗普建牆之議的共和黨議員，亦不甘心武功被廢，索恩伯里的批評，相信代表不少共和黨人的心聲。

然而共和黨人憤怒歸憤怒，實際可做的事卻不多。當初特朗普獨排眾議，計劃頒布國家緊急狀態令，參、眾兩院超過半數議員反對，結果還不是被特朗普大筆一揮，用行政權力否決掉。同樣道理，參議院日前以五十五票贊成、四十五票反對，表決通過戰爭權力決議案，限制特朗普未來對伊朗的軍事行動，理論上當總統否決議案後，參眾兩院仍可駁回總統的否決，但兩院必須有三分二贊成票，方可成事。環顧今天的共和黨，大多數政客均仰特氏鼻息做人，今次反對其挪用軍費的索恩伯里，也是因為今年不再角逐連任，才敢於造次。

常說美國的民主制度行之有效，誰當選總統也作不了惡，看看如今特朗普大權在握，胡作非為，就知道這只是美麗的謊言。