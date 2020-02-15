產評：瘟疫通脹齊來襲　大水漫灌反累事

新冠肺炎疫情至今尚未受控，內地春節後製造業復工進度仍欠理想。當全國大量勞動人口被迫困在家防疫，不但各行各業受重創，消費市道亦因而冰封，幾可肯定首季經濟會按季萎縮，問題是頹勢會否延續至次季，令經濟罕見連續兩季收縮，符合衰退定義。可股市在這關鍵時刻仍舊憧憬內地救市，問題是放水不無代價，且成效不無變數，如何跨過這道坎，實在充滿挑戰！

疫潮當前，如今最重要是控制疫情不要再擴散，可已到了二月中旬，感染人數仍在飆升。由於封城、封村，大量民工滯留家鄉，未敢冒險重返城市開工，影響着全國、甚至全球的產業鏈。內地政府自知事態嚴重，已積極應對，包括主動提供市場流動性以協助企業周轉，並加強行政管理，務求盡快讓工廠復工，而更關鍵的一個動作，就是出盡全力穩定中港股市，只要確保金融市場穩定，便能穩住匯率及企業融資渠道，亦能穩定市場信心，至今可謂見效。

不過，靠放水支撐金融市場僅能「治標」，當局下一步必定要「治本」地刺激實體經濟，以彌補首季缺陷，可似乎束手無策。過去中國致力進行宏觀調控和去槓桿，如今顯然不但不能去槓桿，更有迫切需要掉頭減息，除了貨幣政策外，還需財政政策提供支援！之不過，若當局急於一時而選擇「大水漫灌」，導致通脹加劇，必後患無窮。

誠如近日有國際評級機構已預警，如果內地只顧加大開支救市，或會影響主權評級及前景。須知道目前地方政府債台高築，以專項債形式大興土木，一則回報多半欠佳，二則債務如無底深潭，長期入不敷支，對金融體系已構成根本系統性危機。一旦中國的信貸評級被下調，舉債成本就會攀升，到頭來企業受害，刺激經濟成效亦要打折，得不償失。

更甚的是，別忘記中美貿戰尚未完結，經歷今次疫情打擊，最怕的不是中國在談判桌上的籌碼被削弱，而是「反全球化」！外資加速重組全球供應鏈布局，勢令中國這個全球製造業「心臟」面對資金及技術短缺，傷及經濟「筋骨」。

「驛外斷橋邊，寂寞開無主。已是黃昏獨自愁，更着風和雨。」目前中國的處境，可謂處於極地寒冬，內外交煎。本來，經濟興衰起伏，潮起潮落，不足為奇，問題是一下子要面對一大堆結構性問題，貿戰再加上「疫」戰，令危機變得更複雜、更難處理。也許，只能說逆境是一種磨練，既來之，則安之，天不會塌下來。