正論：見死不救無情　防疫敷衍不義

新冠肺炎來勢洶洶，社區大爆發迫在眉睫，港府抗疫一塌糊塗，激起天怒人怨，現在還要見死不救，簡直罪大惡極。逾二千名滯留湖北及日本郵輪的港人一直處於自生自滅的狀態，回港無期。港府冇心冇肺，無情無義，留港市民固然惶惶不可終日，滯留在外更是悽悽慘慘戚戚，生為港人，何其悲哀！

特首林鄭月娥昨日率領一眾廢官會見記者，洋洋得意宣布成立抗疫防疫基金，資助私人企業生產口罩，向醫管局額外撥款四十七億元，分兩年增加衞生署撥款，為地盤工人提供裝備津貼等。另外，又計劃向立法會財委會申請二百五十億元撥款，推出多項紓困措施，資助最受傷害的行業及界別，包括對持牌旅行社、食肆、零售業發放一次性津貼，由八萬元到二十萬元不等；低收入家庭平均獲發五千元資助；學生二千五百元津貼加碼多一千元等。

很明顯，林鄭欲藉着「派錢」轉移視線，減輕民怨，但別說這些紓困措施只是小恩小惠，一次性津貼更是聊勝於無，作用不大，現已有多個零售集團抵不住嚴峻的經濟環境而暫停分店營業，食肆不是裁員、減薪就是關門大吉，只要疫潮持續，困境只會延續下去。其實，市民最希望疫潮早日完結，偏偏港府對於如何遏止病毒擴散、如何確保檢疫人士自律隔離語焉不詳，甚至連如何協助滯留湖北和日本鑽石公主號的港人也顧左右而言他，僅重複採取「圍堵」措施，阻截病毒散播，增加四個紀律部隊聯同警方突擊檢查隔離人士，並強調會想辦法協助滯留兩地的港人，但沒有時間表，說了等於無說。

現時約有二千名港人滯留湖北三十個城市，港府收到過千宗求助，當中已有十一人確診染病。由於湖北實施封城，港人想走也走不了，有些長期病患者已因為藥物不繼而處於「等死」狀態，心理壓力之大可想而知。另一方面，三百三十名港人滯留橫濱鑽石公主號郵輪，當中十一人確診。該郵輪幾乎每日都有乘客確診，日本當局檢疫行動緩慢，船上港人即使無病亦隨時等到染病，不膽戰心驚才怪。

面對港人求生無門，林鄭政府做過甚麼呢？滯留湖北的港人致電入境處或駐武漢辦求助，電話長期無人接聽；眼見多國派出包機將滯留當地的國民接走，港人既羨慕又心酸。昨日記者會上，傳媒不斷追問港府何時接走港人，廢官只知化身人肉錄音機，重複難以集合分散三十個城市的港人，以及回港後安排隔離有困難的廢話；對於身處「疫輪」的港人更是漠不關心，僅說會要求日本政府讓無病徵的港人下船隔離。港府冷眼旁觀，你死你賤，直教市民的心涼了半截。

有立法會議員透露，已有航空公司表示願意接載滯留湖北的港人回港，萬事俱備，只欠東風，港府還在等甚麼呢？連外國人都走得了，偏偏港人走不了，證明是不為也，非不能也，試問只要特首開聲，內地政府怎會不配合？至於回港後難以提供隔離中心更是荒謬藉口，本報早就指出，香港有大量閒置工廈遠離民居，適合用來檢疫隔離；而迪士尼二期大幅土地丟空廿年沒有發展，現在徵用更是最好不過，北京小湯山醫院極短時間之內火速落成，現在又不是叫港府起醫院這麼大工程，不過是興建隔離營而已，利用組合屋形式興建，何難之有？

最諷刺的是，林鄭沾沾自喜聲稱強制隔離實施後入境人數大減，證明政策有效，殊不知不少理應接受家居隔離的市民視隔離令如無物，自出自入，增加播毒風險。繼早前有九名隔離市民一度「失聯」後，昨日又有醫護人員投訴，八名從內地返港人士沒有遵守隔離令，自行到律敦治醫院求醫，期間更一度隱瞞外遊史。

須知道，目前有超過五千人接受隔離，單靠現時的追蹤措施，根本無法確保人人遵守，外界要求港府即時執法，對違法者判以罰款及監禁，港府卻拖拖拉拉，虛應故事，結果全民都要承受風險。更不堪的是，港府口口聲聲重視醫護人員安危，但別說保護衣物短缺，就連提供予醫護人員作隔離之用的宿舍也被揭發污穢不堪，水喉流出的是黑色銹水，到處污漬斑斑，根本不能供人入住。

工欲善其事，必先利其器，何況抗疫作戰關乎人命，絕對不能兒戲。偏偏港府反應遲鈍，毫無章法，連讓醫護人員安心作戰的配套也不能好好提供，這場仗還怎麼打下去？林鄭以為大灑銀彈就能挽回民望，但假仁假義又怎能騙過市民雪亮眼睛？調查顯示近八成市民不滿港府抗疫表現，學者更要求港府下放權力讓專家統籌作戰，可以毫不誇張地說，今日全民最大共識不是港府派錢，而是廢官下台，還香港一條生路。