神州觀察：錘砸雀枱搞防疫　粗暴行政無人道

為有效遏止新冠肺炎疫情傳播，內地到處都在狠抓防控工作，封城抗疫、強制隔離等措施亦是形勢所逼，本來無可厚非。只是一些地方具體執行起來往往走樣變形，或矯枉過正，或簡單粗暴，亂七八糟，各種不文明、不人道行為層出不窮，令本就飽受折磨的民眾再添苦難，實在是造孽。

內地網絡近日瘋傳一段影片，指北京市有市民無視禁令，及在無戴口罩的情況下聚於家中打麻雀，遭警員當場怒斥。誰知該警員義正詞嚴地訓示一番之後，竟冷不防從身後掄出一支鐵錘猛砸向雀枱，以致枱面應聲砸穿一個大窿，麻雀亦被砸至飛彈出去，嚇得有人慌忙以手遮面，亦有人快速離座閃避，搞得雞飛狗走，凌亂不堪。

防疫歸防疫，執法歸執法，但是動粗決無道理，更何況拎着個鐵錘去查處民眾的一般違規活動，這究竟屬合法合規的警務行為，還是土匪強盜行徑？此舉又將民眾的基本權益和尊嚴放在哪裏？疫情當前就可以暴力執法了？對別人就大條道理講規矩，原來自己才是最不講道理、最不懂規矩之人，簡直是精神錯亂，不知所謂。

再者，就算為了防疫，一家人開枱打吓麻雀是否一定就不可以？須知自疫情爆發以來，各地城鄉社區都在封禁，而且不知道何日才是盡頭，家家戶戶都像在坐牢一般，百無聊賴，偶爾搞點娛樂活動未嘗不可；連一些疾控專家都說了，在相對安全的環境下，並非不能彼此接觸，及時時都需戴口罩，科學防疫更重要，不必刻意渲染恐慌情緒。若照警方的做法，是否連一家人同枱食飯、開個家庭會議，或是找人上門修水喉、裝門窗也要抓去法辦？

可以見到，早已失控的疫情令內地當局倍受輿論壓力，更因長期消極應對、無所事事的作風導致出現當下左支右絀、顧此失彼的局面，尤其是一些地方行政職能部門既麻木不仁，又頭腦簡單，凡事總愛走極端；或是唯命是從，一味生硬執行防疫指令，全然不顧民眾感受，堪稱炎涼。譬如網傳某地防疫人員為了將一對疑似夫妻隔離收治，竟以密封的箱子裝運二人，卻懶理對方哭得撕心裂肺，毫無人道。

類似行為可謂俯拾皆是，每每叫人心酸不已。正如早前有人拍到武漢市一名女子深夜追逐運屍車放聲哭喊媽媽的片段，實在很催淚。事緣當局早有規定，凡因疫情死亡之人必須就近火化，且全程皆由政府操辦，死者家屬不得參與，包括連見最後一面亦不准，一時間造就了多少有違倫常的人道悲劇，根本說不清。防範疫情人人有責，政府更有不可推卸的責任，若是認真起來，民眾是否也可以拿起錘子或鐮刀斧頭向他們究責？