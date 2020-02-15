中央宣布全國政協副主席兼秘書長夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，原主任張曉明降職為分管日常工作的副主任，香港中聯辦主任、澳門中聯辦主任兼任港澳辦副主任，這是回歸以來港澳工作人事調整和機構關係調整的大手筆。

港澳辦在人事上「高配」，說明中央對港澳工作要加強領導，理順機構，推動港澳工作納入國家治理體系。今次港澳工作人事「高配」和升格的國家體制機構是全國政協。這個機構一向與港澳工作關係最為密切，港澳政協委員與特區管治擔當的功能角色、社會聯繫，體現「愛國者治港」等等極為重要，目前且有兩位前特首出任全國政協副主席。

朝廷「選中」全國政協為加強港澳工作的「高配」機構和人事領導，那麼前特首將怎麼進一步參與發揮對香港工作的政治作用呢？值得關注。毫無疑問，他們將成為夏寶龍的左膀右臂，不要忘記夏寶龍是兼任秘書長、掌握實權的全國政協副主席，全國政協對港澳工作影響大增，兩位前特首兼政協副主席水漲船高。如果有一天年富力強，被今上稱讚為「板蕩識忠臣」的梁振英殺回香江政壇，那是不必奇怪的。目前朝廷這布局對今後港澳工作的展開增加了多種可能性。

這個新布局要解決的，是香港回歸二十二年來一國兩制走樣變形，管治混亂，中央大權旁落，國家主權、安全和發展利益受到嚴峻挑戰，香港穩定繁榮受到嚴重破壞。中央認識到要解決這些積重難返的問題，首先搞好「頂層設計」。這個新布局就是中央在港澳工作方面在體制領導和人事工作方面的「頂層設計」，只有整合好上面的力量，才能領導好下面的工作。上面如果互相掣肘，力量分散，遇事推諉扯皮，那就一定軟弱無力。

回歸二十二年，香港工作的失敗，特別是今次反對修訂《逃犯條例》暴亂的發生，使朝廷認識到立刻解決這個問題的重要性。不過，相對於機構和人事問題，中央治港路線和工作方針更關鍵，路線糾偏、撥亂反正更關鍵。