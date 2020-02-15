人事有代謝，往來成古今。繼香港中聯辦人事變動之後，國務院港澳辦亦臨陣易將，由副國級的全國政協副主席夏寶龍執掌大印，香港和澳門中聯辦主任分別兼任副主任，此組合被形容為港澳「鐵三角」，意味着國務院港澳辦全面升格，亦意味着中央對港政策將會出現重大調整。

毫無疑問，中央出手整頓涉港澳部門，顯然是不滿該等部門錯估形勢，應對香港黑暴不力，尤其是區選建制派一敗塗地，多年心血化為烏有，更令中央震驚。這次人事變動，既是秋後算帳，也是撥亂反正。

冰凍三尺，非一日之寒。中央對港政策失敗，並非一朝一夕的事，而是長期累積下來的問題。回歸後的一段長時間裏，中央一直將「五十年不變」錯誤理解為「五十年不管」，對港政策畏首畏尾，一味和稀泥。加上港澳辦及中聯辦各自為政，無所作為，前者甚至一度成為「獨立王國」，中央不敢管、不想管、不能管，一國兩制不走樣變形才怪。直至近年，中央眼見香港問題瀕臨失控，而且孳生港獨病毒，才開始強調「全面管治權」，更將相關提法上升到中共十九大政治報告。可惜為時已晚，反中亂港勢力氣燄囂張，港府無間道從中攪局，中央政令進不了禮賓府，全面管治權根本無從談起。

這場持續八個多月的黑暴之亂，更是將所有深層次問題暴露無遺。反中亂港勢力與外部勢力裏應外合，叫囂「光復、革命」，目標已不僅僅是奪取香港管治權，更要將香港變成獨立政治實體，充當顛覆內地的前哨基地。面對如此嚴峻的局面，中央再也不能坐視不理，整頓中聯辦和港澳辦只是第一步，其他大動作勢必陸續有來。目前新冠肺炎還在蔓延，中央在全力抗疫的同時，也不忘整頓涉港澳部門，撥亂反正的決心毋庸置疑。問題是，中聯辦和港澳辦負責人尚且被秋後算帳，難道港府高官不必問責？