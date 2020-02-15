政府抗疫不力，市民活在惶恐之中，當然會把這筆帳算在一堆廢官身上。新出爐的民意調查，政府官員評分全線下跌，特首林鄭月娥評分跌至僅得一點七九分，但大家司空見慣；這次最大輸家不是「好打得」，而是作風低調，較少劣評，整天擺出充滿關懷，以符合護士本業形象的食衞局局長陳肇始，她在局長評分當中跌幅最大，只剩下一點八七分。年薪數百萬元的問責局長，不能說幾句關心問候，在電台受訪流流眼淚便可以交差，抗疫毫無作為，整天愁眉苦臉，絲毫不能給人一點兒信心。平日的形象工程只能瞞混一時，重要關頭才見真章，又是高薪低能的廢官。

至於繼續「墊司底」的，當然是我們的律政司司長鄭若驊，僅得一點四四分，低處不算低，相信破紀錄低分陸續有來。早前港府召開記者會交代最新疫情及檢疫措施，竟然有一位稀客出現，平常一直龜縮，重要事情更加不見影，被嘲為「避政司司長」的鄭若驊居然有出席，令到所有人都「驚喜」，以為有甚麼重要事要等鄭司長公布。豈料人來了，魂魄卻似不齊全，其他官員發言時，鄭眼神呆滯，記者會一小時內都不發一言，猶如一塊人形布景板。到了答問環節尾聲，在別人要求下，敷衍回應了有關十四日強制隔離的實施詳情，卻又說得不清不楚，要同僚代為補充，鄭司長癡癡呆呆的模樣，令人懷疑她上次跌傷手臂，到底有沒有傷及腦部呢？心智能力究竟還適合繼續擔任司長要職嗎？

其實上任至今，鄭若驊從來沒展示一分律政司司長的本色，反而醜聞不絕，誠信破產，卸責無能，連一個公僕基本應有條件都統統缺乏。然而，可令律政司徹底腐敗，淪為黑惡保護傘，她的破壞能力亦確實非一般，與林鄭憑一己之力摧毀特區實在雙輝映。「絕代雙嬌」及一堆廢官，香港人真的受夠了，求求北大人起碼弄走一個，救救香港吧。