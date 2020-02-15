新冠肺炎疫情在大陸和香港風聲鶴唳，人人自危，大家紛紛宅在家中力求自保，有朋友索性離開亞洲這個是非之地，去歐美旅行，以為既可避開疫症，又可外遊散心，何樂而不為？豈料人在國外，才體會到世態炎涼。

有朋友跑去三藩市，一心投靠好友結伴遊玩，怎知抵埗後去電相約，對方的回答，是叫我朋友先去酒店自我隔離十四天，再找醫生檢查，確定沒有感染，才會見面。對方振振有詞說，我這裏一家大小，萬一你是病毒潛伏帶菌者，豈不是拖累我全家？再約其他朋友共敍，也是諸多砌詞推搪，總之就是本周內沒空，要見面起碼十多天後。朋友初時覺得奇怪，這些朋友一向空閒，無所事事，過去約他們喝茶購物都立即答應，現在竟然變作大忙人。再想想自我隔離十四天的要求，也就明白了。

聽到一個加拿大溫哥華笑話，有香港移民戴上口罩去商場購物，碰到一班白人青年，見到他大叫：「中國豬玀滾回家！」他回答：「我不是中國豬玀，我來自香港」。對方加喊一句：「你這個香港中國豬玀滾回家」。倒不知香港那些自認香港人不是中國人的「黃友」豬玀，遇到這種場面如何應對？

原來美國西岸一般華人聚居的城市都消息靈通，一早便曉得太平洋這邊疫情緊張，紛紛先作預防。大型藥房超市的醫用口罩也一早賣光，有人買來自用，也有人代大陸、港、台親友搜購郵寄過去。這些醫用口罩大部分都是中國製造，如今兜了個大圈，都從太平洋彼岸回流了。

有朋友去歐遊更加不堪，本來以為自保，外出戴上口罩，怎知其他人見到都投以奇異眼光。其實不難了解，歐洲人外出一般不會戴口罩，口罩是患病者才戴的，你戴了口罩上街，別人必然把你看作患了甚麼傳染病，怎會不急忙退避三舍？

新冠肺炎疫情報道多了，歐洲人也就更加醒覺，遇見疑似中國人便遠遠彈開，都當作是帶菌者，慌怕受到傳染。有人看見黃種人便連忙掩口避開，繞路而行。有些酒店和餐廳索性大字標明：不歡迎中國人、不接待中國顧客。英、美有傳媒把新冠肺炎病毒叫作「中國病毒」，其他歐洲傳媒也隨着跟風。在這個環境下，貌似中國人怎可能不受排斥，被當作新冠肺炎病毒的帶菌者呢？

在這種以種族作標籤的情況下，無論你是來自中國大陸還是港澳台，都一視同仁，你主張台獨或是港獨都不重要，一律被視為帶菌者。意大利一下子把中國大陸和港澳台航班停飛，陸續有其他國家跟隨。看來，這類借新冠肺炎病毒排華之風正方興未艾。