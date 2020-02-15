同是特區唔同命，同是特首唔同姓。香港和澳門都受到新冠肺炎襲擊，經濟同樣遭受重創，但不同的是，澳門人笑着迎戰，香港人則喊住跪低。澳門特首賀一誠抗疫有條不紊，除了每十日向每名市民供應十個口罩，確保人人有口罩用之外，澳門政府亦提早向澳門市民派發一萬元，並向政府物業的租戶免租三個月共度時艱。這些措施都足以令港人恨得牙癢癢了，詎料惠民措施沒有最多只有更多，直教港人羨慕嫉妒恨！

最新消息是，澳門政府會在疫情緩和後向每名市民發放三千元電子消費券，振興當地經濟，並會減免稅務及規費，包括退回七成已繳納的一八年度職業稅稅款，提高本年度職業稅可課稅收益的固定扣減，補貼居民住宅三個月全部水電費等等。相比港府錙銖必較，所謂的紓困措施有姿勢無實際，哪個政府急民所急，積極有為；哪個政府與民為敵，無所作為，已是寫在牆上。

賀一誠早就揚言，財政儲備不在逆境時用，還要等到甚麼時候？因此還富於民絕不手軟。甚至乎，澳門沒有封關，但已連續多日沒有新增確診個案，香港卻整天為了封關而吵鬧不休，甚至鬧出醫護罷工醜聞，社區感染個案卻與日俱增，市民連一個口罩也難求，社會愁雲慘霧，和一橋之隔的澳門不可同日而語。

最近愈來愈多政黨要求港府向每名市民派發一萬元，財爺陳茂波一味不置可否，以港府一貫守財奴的本性，幾可斷言唔使旨意。問題是，港府抗疫無能，振興經濟亦肯定無計，與其搞一些細眉細眼、厚此薄彼的所謂紓困措施，不如直接派錢更實際。怕只怕，港府連派錢都派到甩甩漏漏，天怒人怨。

最近移民潮方興未艾，連馬來西亞、泰國都成為救命水泡，其實港人不妨考慮移民澳門，起碼可逃避港產廢官愚不可及的虐民手段，見識真正的強政勵治，又沒有言語不通的問題，心動不如行動啦喂！