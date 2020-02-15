全球被新冠肺炎疫情籠罩，中國是重災區，在處處悲情的環境下，日本卻傳來了暖意洋溢的文字，不少內地網民頗受感動。日方送來的救援物資中，印上「山川異域，風月同天」、「豈曰無衣，與子同裳」的字句。前兩句出自日本佛門大德，意境高遠；後兩句出自中國《詩經》，很能打動人心。

新年伊始，神州大地就遭受嚴峻考驗。所謂「一方有難，八方支援」，而今次真誠支援中國的也不止日本，巴基斯坦和俄羅斯雖不如扶桑國高調，卻都在默默地做。

巴基斯坦為中國送來三十萬個口罩和八百套防護衣，數量雖少，恐怕香港一家連鎖零售店的貨源也比他們充足。但物輕情義重，巴國是落後地區，上述物資或幾乎已罄盡所有，有些原是當地醫院正要使用的，也二話不說，先將它們運往中國；俄羅斯亦如是，他們只管一飛機、一飛機地把抗疫物資送來。俄國的經濟條件也不好，內地網民說，斯拉夫民族幾乎是不惜加重債務，去為中國籌措物資，因而讓內地人深受感動。

上述幾個國家，有跟中國十分親密的，也有跟咱們有領土糾紛的。中日之間曾有深仇大恨，平素兩國網民經常隔空罵戰，但在災難來臨時，關懷超越了仇恨，人性閃耀出光輝一面，日方一句「豈曰無衣，與子同裳」，讓不少收到救援品的中國人熱淚盈眶。

香港與內地一衣帶水，本該是真正同裳、同胞之人，在爭取「真普選」與反修例問題上，中港雖有矛盾，卻不是甚麼不共戴天之仇。但在今次新冠疫情中，香港的「黃絲」群卻鮮少對內地的疫患表示同情，有的多是嘲諷與埋怨，這可是人性墮落的表現。武漢一對老夫婦染肺炎在港入院，黃絲網上群組中有人說：「真心希望病毒戰勝他們一家。」我看後，只覺得羞愧與心痛！