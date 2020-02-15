美裔加拿大推理小說作家威廉‧吉布森有個論斷「未來已來，只是分布不均」被捧若神明，回顧過去以預判未來成為常識：社會信用評分、抗藥性超級細菌、美顏功能、英國脫歐、氣候談判等等。過去一年，世界每天都在上演怪異的現實，然後又迅速被另一個更怪異的現實所替代。

吉布森的論斷，證諸香港近年的社會異象，亦十分確實。朋友傳來一則早前黑衣人的所謂「五大訴求，缺一不可」，笑稱佢哋依家得來全不費工夫。嗱！成日要「三罷」，又千方百計堵路玩嘢阻人返工返學，如今百業蕭條，尤其飲食零售業一片哀號，火鍋業更一鑊熟，生意一落千丈，有飲食集團因應疫情，為釋除公眾對火鍋引起嘅潛在感染風險憂慮，暫停十多間分店，集團高層更要減薪，場面悲壯！

至於零售業，冇咗內地客個人遊，化妝品、珠寶鐘錶、藥妝等無不垂死掙扎，插晒喉吊緊鹽水，隨時蒙主寵召，據悉會有成七千零售企業恐執笠，確實係「笙歌散盡遊人去，始覺春空」！所以話，黑衣人大聲疾呼：「我為你擋子彈，你唔係唔返工咁都做唔到吖」一語成讖！打工仔新年過後都坐困愁城，黑衣人應十分滿意！

其次要反蒙面法更變大笑話，依家個個為撲口罩而日日夜夜排隊，街上幾乎全是蒙面客，你唔戴口罩出街、搭巴士實畀人歧視，若然唔覺意咳一聲，一車人當你殺父仇人，女士甚至以凌厲目光當你係色狼！

黑暴期間，常見星條旗、港獨旗、龍獅旗迎風招展，蒙面黑衣人成日好似神打上身要「光復香港，時代革命」，依家你想去其他國家都當你係瘟神，香港果然「遺世而獨立」咯！仲光復乜鬼喎！家陣風頭火勢，內地抗疫忙到抖唔到氣，不少省城封關，你想返大陸冇咁易！此外黑衣人狂呼要撤銷一切控罪，依家成個政府幾乎停擺，告到你嗰陣睇怕你頭髮都全白咯！