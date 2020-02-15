正當美國大肆恐嚇伊朗需要解除《核不擴散條約》（NPT）所限制的核武，揚言要把這個要求提交到聯合國安全理事會討論制裁，伊朗強力反擊，指如果要這樣不公平的處理，伊朗就會退出條約，自行研發任何核武器。爭論火熱之際，歐盟當上了「救火員」角色，宣布歐盟同意無限期延長解決伊朗在核協議爭端的期限，避免把問題提交聯合國安理會或引發新一輪制裁。

《核不擴散條約》的成員有一百九十個，條約禁止除美國、俄羅斯、中國、英國和法國以外的其他簽署成員取得核武，但允許各成員國在聯合國監督下以和平用途使用核能發電。美國一八年中退出伊朗核協議並恢復對伊朗制裁，指該國擅自使用核資源發展武器，但伊朗否認，反擊指是美國的陰謀，是要打擊伊朗軍事上與美國的對抗。

伊朗早前發射衞星但失敗，衞星成功與火箭分離，卻未能加速至進入預定軌道的所需速度。美國及以色列都譴責，指伊朗發射衞星是違反聯合國安理會的決議，但俄羅斯則指該決議只是敦促伊朗避免發射衞星，伊朗則堅稱發射衞星是出於防禦，將通過強化軍事實力遏止戰爭。

從這次事件可以看出美俄在伊朗問題上的拉鋸，擁有核武的中英法三國，處理伊朗在核協議的限制上，與美國有不同看法，是較為公開公平地跟伊朗去商討。今次美國提出加大力度制裁伊朗，並欲搬上聯合國安理會，伊朗聲言該做法如「冇得傾」，索性退出《核不擴散條約》，退約後伊朗不受條約約束，可在俄羅斯支援下自主發展核武，不受制裁。

英法等核大國完全明白《核不擴散條約》能約束參與國有系統地安全使用核資源，但伊朗退出條約就會變成「核武流氓」，俄羅斯亦會扶掖伊朗以保其中東實力，區內穩定將招來新的威脅，亦會影響到整個世界的和平秩序，英法又怎會支持美國對伊朗的核制裁？