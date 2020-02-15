上周「醫員陣線」（醫管局員工陣線）工會所發動醫管局的醫護五天罷工徹底失敗，「黑醫護」成了過街老鼠的同義詞，代表專業失德、沒人性、做逃兵等形象描述，更成為國際醫護界歷史上最可恥的醜劇，工業行動竟用無反抗能力病人的性命作人質。「罷工醫人」的工會主席余慧明金句，更是「一鳴驚人」之作。

該工會去年十二月才成立，是真正按照《職工會條例》成立起來維護醫管局僱員權益的職工會組織嗎？此前，醫管局僱員中早已有眾多分布各職系工種，具代表性的職工會或專業團體，但卻沒一個如此明目張膽地「掛羊頭賣狗肉」，以工會為名、實是政治組織性質的職工會。一句「罷工救港」，已充分暴露它是一個如假包換的政治組織。罷工是工人維護權益的最重要合法武器，是對勞資關係而言，這是《基本法》列明的。但政治性罷工既不合理、又不合法，何況用損害病人作威脅手段，更是完全違反醫護的專業道德操守和初心。

余慧明在二月二日發動罷工的記者招待會上聲明：罷工是要「撼動政權」。一語道破該工會搞罷工的真正目的，也反過來自我表白該工會不是職工會性質，而是黑色暴亂的政治鬥爭工具而已。該會在去年十二月成立時已配合黑色暴亂鼓吹「三罷」，開宗明義以「政治權利及言論自由為宗旨」、「同時支援同業發起工業行動」。

該會的宗旨完全違反職工會條例的根本要求。職工盟、學聯，以及教協或明或暗對該會的策劃擺布，民主黨、公民黨、工黨等的立法會議員林卓廷、黃碧雲、尹兆堅、郭家麒、譚文豪、楊岳橋、毛孟靜、張超雄等人為罷工動員站台，足證該工會實質上只是一個亂港派的極端政治組織。

綜觀圍繞疫情爆發後，亂港派便以「全面封關」作為政治鬥爭口號，發起對政府兩翼的「撼動」行動，一翼明、一翼暗，兩翼齊飛，互為配合。明的是亂港派的議員發表三個層次的聯盟聲明，即立法會議員、區議會主席、區議員，以及醫管局、港鐵、巴士、民航、建造業的亂港派工會逼政府「全面封關」罷工；一是暗，由黑衣人出手搞真假炸彈、縱火、堵路，揚言要「封關驅蝗」，以及反對有關政府設立的隔離營和指定診所分流。

特區政府的職工會登記局是《職工會條例》的執行者，完全有法定的職責和權力監管申請登記者或已登記加入的職工會，是否合法的職工會組織？是否根據條例依章運作？是否有虛假和不實的成分？是否真正屬於維護僱員權益的工會組織？絕對不應允許職工會違反法例，或陽奉陰違變成非法的政治組織。

根據法例的賦權，職工會登記局局長及其授權人，有權有責查核職工會的會員名冊、收支帳目、會議紀錄及決議、周年報告、財政報表、籌款開支等是否按法定程序進行，以確保工會會員的權益，並可對違規者執法檢控。登記局局長的巡查履職是歷來的常規要求，但是卻對去年底雨後春筍般成立的工會「登」而不「管」，是否向黑暴勢力跪低，又或怕事避事而「放水」呢？請職工會登記局局長公開回答！