世界視線：特朗普干預司法　部長應對考工夫

針對美國總統特朗普前競選顧問斯通早前被裁定欺騙國會、騷擾證人及阻礙國會通俄調查等罪名成立，原本檢方建議判囚七至九年，旋即被特朗普批評量刑過重，司法部官員隨即和應，指檢方建議的刑期「太極端」，宣布將提交新的量刑文件。

特朗普以行政權插手干預司法，而司法部長巴爾不僅沒有捍衞專業，反而曲意奉迎上意，引發軒然大波，四名參與斯通案的檢方律師集體宣布退出案件，其中通俄案特別檢察官團隊成員澤林斯基以及華盛頓聯邦檢察官克拉維斯，更同時辭去在司法部的職位。

眼見「後欄起火」，巴爾日前受訪時罕有地公開批評特朗普，指他的社交網站貼文削弱其工作，要求對方停止評論司法部處理的刑事案。巴爾被視為特朗普的忠實支持者，他之所以被特氏相中，除了因為曾在老布殊時代出任司法部長，專業經驗充足，更因為他一向主張，司法部的檢控工作，最終應向由選舉產生的最高級官員（即總統）負責，因而深合特氏的胃口。

有評論指出，巴爾對特朗普的「強硬」表態只是做給司法部的下屬看，以安撫他們的不滿情緒。值得注意的是，巴爾表示他會做自己認為正確的事，並強調沒有人要求他在斯通案中做任何事情，自己沒有被任何人威嚇或影響，包括國會、報紙編輯委員會或總統。這番話可以理解為跟特朗普「叫板」，也可以說是向特氏「曲線表忠」：有他打點一切，總統閣下不用操心；親下指令，除了公眾觀感不佳，更會授批評者以柄。

初步看來，對於巴爾的一番苦心，特朗普心領神會。白宮發言人表示，總統並沒有為巴爾的言論「感到困擾」。然而，特氏的回應卻是綿裏藏針，他強調總統「有絕對權力」指令司法部長如何處理刑事案件，他只是「至今沒有選擇那樣做」而已。巴爾應該記得，他的前任塞申斯只是因為避嫌，沒有親自領導通俄調查，從此便成為總統的眼中釘、肉中刺，畢竟特朗普何時翻臉不認人，誰也說不準。