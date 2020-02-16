正論：港人斷藥等死　大話政府卑鄙

正當港府廢官坐在官邸吃香喝辣之際，二千多名滯留湖北的港人卻在等死。這些港人坐困疫城近一個月，不僅已有十一人不幸確診感染新冠肺炎，一些本身患有長期病的港人更是糧藥不繼，朝不保夕。事實證明，港府由始至終都在敷衍輿論，所謂已將藥物運送當地只是講大話，遑論派包機接港人回家。抗疫無能，見死不救，大話連篇，港府簡直卑鄙無恥。來生不做香港人，正是刻下港人最悲心聲。

目前約有二千二百名港人滯留湖北三十個城市，另有三百多名港人身處日本鑽石公主號郵輪，叫天不應，叫地不靈。本報昨日怒批港府無心無能，無情無義，愧對這些求生無門的香港人，結果不幸言中，有滯留湖北的港人聯絡本報，踢爆林鄭政府為港人送藥之說是「講大話」，實情是藥物一直沒有到手，懶理港人死活。

事緣梁先生偕太太和三名子女上月底回鄉探親，未幾因為爆發疫情封城，一家人只能滯留當地過着足不出戶的日子。本身患有糖尿病和脂肪肝的他已斷藥半個月，危在旦夕，曾多次聯絡特首辦及駐武漢辦求助，惟至今仍未能領取藥物；更雪上加霜的是，近日天氣轉冷，當地派糧服務暫停，家中儲糧已所餘無幾，擔心無了期等下去同等死無異。

梁先生的個案只是冰山一角。有滯留湖北恩施農村的港人更加恐慌，由於當地醫療設備不足，連口罩也沒有，一旦疫情向農村擴散，必死無疑，加上本身需要的藥物早已吃光，港府一直沒有提供協助，刻下只望廢官大發慈悲接他們回港。至於身在日本「疫輪」的港人遭遇亦僅是好一點點而已，雖有入境處人員為他們提供基本物資，但何時落船無人能知，昨日又再有六十七名乘客確診，船上港人隨時無病等到變有病，心理壓力之大不言而喻。

千里孤兒，無處話淒涼。人們不禁要問，港人離開香港就不是港人嗎？港府就沒有責任照顧嗎？市民年年準時交稅，難道就是為了聽廢官講廢話？有人可能會說，明知內地有疫情就不應跑到內地，港人應為自己行為負責。沒錯，每個人都應該為自己行為負責，但疫情急轉直下，連港府都掉以輕心，一般市民怎麼可能料到？更何況，日本同樣有港人滯留，難道登上「疫輪」的港人也是抵死的嗎？連外國都紛紛派包機接走國民，無論是出於人道立場，還是基於市民權利，港府派包機是應有之義，絕對不能再拖。

很可惜，政制及內地事務局局長聶德權直至昨日仍在重複「正在評估風險及制訂可行方案」的廢話，甚至將責任賴到市民頭上，批評有人以暴力手段反對隔離及檢疫中心選址，令港府抗疫比○三年沙士更艱難，總之千錯萬錯都是市民的錯，政府完全無錯。

至此，港人可說徹底絕望，一個連口罩也要港人頻撲的政府，一個只知敷衍塞責、廢話多多的政府，如何能指望它帶領港人抗疫？又如何能指望它把無助的港人帶回家？

港府無能已是有目共睹，廢官靠不住，這個時候港澳辦和中聯辦好應該考慮出手，協調湖北當局安排包機讓港人回家。事實上，經過黑暴八個月蹂躪，整個社會撕裂出血，部分人盲目反中仇共不用說，就連愛國愛港的市民對於中央遲遲不出手平亂亦失望透頂，如果中央此際能夠果斷協助滯留內地的港人，甚至同日本政府交涉，放行港人，必能在政治上大大加分。尤其是港澳辦剛完成人事任命，升格由副國級統領，現在正是體現新人事新作風的最好時機。

更進一步說，駐軍若能讓出部分軍營用地作港人隔離檢疫之用更是再好不過，既能遏止反對派就選址問題借題發揮，又能平息黑暴乘機作亂，且能展現中央關愛港人。市民眼睛是雪亮的，前年解放軍在山竹襲港後出動執垃圾，去年又在黑暴高峰期幫忙清路障，兩次走出軍營俱贏得掌聲，證明只要對香港好，市民必會明白，反對派想阻也阻不了，何樂而不為？

一場疫症，有危也有機。中央在抗疫緊急關頭仍不忘為對港機構動大手術，證明國家對港澳事務高度重視。現在，正是化被動為主動，將壞事變好事的時候，來生不做香港人不要緊，將中港人心拉近才是至關重要。