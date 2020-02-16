神州觀察：湖北官場大清洗　順應民意挽疫情

湖北省自爆發新冠肺炎疫情以來，官場上下防疫抗疫工作可謂一塌糊塗，以致民怨沸騰，中央震怒，據指早有「動刀子」的念頭。近期隨着中央抗疫指導組及多位要員的陸續到來，已然為湖北官場「大手術」作好鋪墊。

內地官媒日前報道，經中央研究決定，對湖北省委主要領導職務進行調整，由上海市長應勇擔任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任以上職務；同時對武漢市委主要領導班子作出調整，湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記馬國強被免職，由濟南市委書記王忠林接任湖北省委委員、常委和武漢市委書記一職。當局強調此次調整是中央從大局出發，根據疫情防控工作需要和湖北省領導班子實際情況作出的通盤考慮安排。

其實這一切早在各界預期之中，要言之，就是天下苦湖北廢官久矣，或許早些動手更能合乎民情及現實需要。正所謂，一將無能，累死三軍；一官無能，禍害一城。上月底就已有湖北官媒高級記者提出「換帥」要求，而這種「政府喉舌」都能被逼得反戈相向，不顧後果表達訴求，可見疫情已經到了怎樣嚴重的程度。

結果這種呼聲遭到粗暴打壓，湖北官場上下繼續尸位素餐，消極抗疫，各級主要領導幹部不是龜縮不前，就是因自身素質低下導致執政無方，想要做些甚麼也是力不從心，並屢現醜態，不但一再失掉民心，更將千千萬萬民眾往火坑裏推。唯一的「政績」就是每日不斷刷新的疫情死亡及確診人數，在中國的疾控防疫史上抹下了一串碩大的污點。

由國務院副總理孫春蘭掛帥的中央抗疫指導組進駐武漢後，對當地官員糟糕的抗疫表現也已到了忍無可忍地步，除了強調要以戰時狀態抗疫，更警告各方不得做逃兵，否則將被釘在歷史恥辱柱上，被認為是指着鼻子罵人，已不再考慮給誰留情面。接着便是國家衞健委副主任王賀勝「空降」而來，並迅即踢走湖北省衞健委書記和主任；而隨着中央政法委秘書長陳一新的到來，無疑意味着湖北官場會有更大的動作發生。

不對廢官動刀子，不足以平民憤。可以見到，直至中央派出要員前來督戰，湖北官場上下才急忙篩查疫患，才能將各級領導幹部驅趕至抗疫火線上，期間錯過了多少挽救疫情和人命的機會，根本無法想像，還有多少這樣的廢官需要清理，更無從知曉。

更需看到，中央派遣王賀勝這樣具專業技能的官員到來，亦是當前抗疫形勢所需，須知湖北並非只有一個武漢，其他城市亦面臨彈盡糧絕的窘境以及日益肆虐的疫情，無數民眾仍在等死，全力扭轉疫情再也等不起。