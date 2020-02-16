功夫茶：投胎要揀梳打埠　生在香港好兜踎

「中國人唔係東亞病夫」，自從武打巨星李小龍喺戲度講完呢句，掀起功夫熱，到今時今日直頭全民皆武添，一唔啱聽就講手私了，遲早會喺街頭見到降龍十八掌鬥靈犀一指，神龍擺尾一掌打爆你天靈蓋，唔怕你一指插春袋，都係丐幫呢招使得，遲啲大把人識，唔係丐幫幫主洪七公翻生親自授徒，而係暴潮疫潮打殘香港人，一係失業要揸乞兒兜，一係畀暴徒打跛淪落做殘丐，入丐幫唔學十八掌又點得啊？

生在香港，遇上濕鳩政府，唔好意思，高音咗啲，失救政府至真，命運就係咁悽慘，如果唔想瞓街周身屎，想繼續做紳士，都唔係冇路行，隔籬梳打埠坐船個零鐘，依家仲可以坐車過橋直達，移民手續又簡單，唔使良民證，樓價平一大截，又成日派錢，冇一萬都有六千，而且過水爽手，唔會好似香港四千蚊都等一年半載，最重要係澳門人人有飯食，又唔使養假難民，唔會好似香港當街搶嘢，恐嚇勒索。就算有零星罪案，人哋司法公正，有犯必拉，有案必判，天下太平，安居樂業，過吓快樂人生，飲紅酒，養番狗，去賭場玩番兩手，揼吓骨玩吓鴛鴦戲水，軟玉溫香，個感覺就好似某大國發言人，梗爽啦！

點解一橋之隔，生活好似天堂同地獄咁大分別？睇吓香港啲廢官做嘢就知點解，止暴制亂拖咗八個月都冇成績，經濟奄奄一息，防疫又慢十一拍，斬件封關封啲唔封啲，口罩又唔供應，搞到肺炎社區蔓延，打邊爐都變成冚家慘，人人唔敢出街食嘢，市面靜英英，變咗死城。依家幾乎日日有確診，政府服務停擺，學校停課，連部分文憑試都要取消或者延期，分分鐘考少幾科，呢鑊真係唔知點收科！

反觀做澳門人就幸福得多，唔使學降龍十八掌，靠政府出招就搞掂晒！澳門官員曾經衰過清朝，依家好似學咗泰拳幾招，出手快夾準，香港示威，澳門把關森嚴，唔畀破壞分子入境，所以唔會有黑衣人搞事。就算抗疫都走快香港幾步，檢疫快手，連續十一日無確診個案喇，星期一可以陸續恢復政府基本服務，相信好快市面都回復正常，等賭場同娛樂場開番，又變番不夜城，香港人就繼續坐困愁城，坐得太耐屎忽開花，睇住隔江歡唱後庭花，唔想問阿爸，惟有問候廢官阿媽。

總之過咗海就變神仙，紙醉金迷，留喺香港就聽乞米，睇住政府點亂嚟，鄭若驊之流攝位，止疫制暴冇計，仲放生漢奸肥佬黎，唔嬲就有鬼。香港人長壽又點吖，日日受氣，好易周身病痛，半條人命，唔做東亞病夫都唔得啦！功夫茶奉勸世人，下世要投胎梳打埠，生喺香港就聽兜踎！