新冠肺炎疫情失控，會是香港最大的挑戰。失控將是社區感染而不是內地輸入，怎樣應付和克服呢？

現有方法仍然只是隔離為主。內地是全面治療，全面隔離，應收盡收。依香港現時的醫療條件、管理方法，疫情若失控，實難以應收盡收。但如果不能如此，便沒法全面隔離和治療，失控便會持續。

現時香港一些媒體嘲笑內地的封城隔離，有美國媒體甚至指摘內地這樣的做法是違反人權。但是，面對這樣容易感染的疫病，而且仍然未有治療藥物，在疫情失控或瀕臨失控的危急時刻，不嚴厲隔離，可有其他辦法？

嚴厲隔離靠的是怎樣的執行方式呢？是仔細諮詢，有多數票同意才可以執行？相信民主原則，民主便可以決定對付新冠肺炎疫情的治療方案、決定用甚麼藥、經甚麼測試檢驗、隔離多少天、怎樣隔離等等？民主是否這樣無堅不摧，可以成為任何公共政策的萬應靈藥？

部分醫護以罷工逼政府封關，難道可以靠罷工來治療疫病嗎？治疫要靠專家知識、科學方法，不是講政治便可治愈。而集中社會資源來防疫抗疫，代表着規模效益和集體智慧，不是個體或小眾可以做到，特別是香港這樣的國際城市，規模不大，各方面自給率低，儲備有限，面對大的危機，例如疫症，不易獨力對付。於是，政府作為社會內最有組織力和資源者，必然是統籌全社會各方力量來對抗疫情的主角。

政府倚靠專家、科學方法來不停地呼應疫情演變和有關疫症知識的增長，便要主導一切，以法律和公權力作為支撐，社會上是否有多少人支持政策並不重要。防疫抗疫政策要強制執行，不是雷厲風行，便不能應對危機，把災害減低。就如第二次世界大戰期間，邱吉爾首相推行戰時體制挽救英國，危急之時不能不如此。民眾不滿，可以在戰後危機已過才用民主選舉方式把他罷免。

應對危機，不可能以民主、人權一類的口號來分散力量，而且不同時期用不同方法，太平盛世時可慢條斯理地用民主程序，危機之時便需要集中力量由政府強制執行。

當然，政府不是萬能，也不是萬惡。二○○三年應對沙士一役是慘勝，今次亦未可言勝。即使各方面效率高於香港的新加坡，近日亦出現搶購的恐慌，政府被迫提出，若社區感染控制不了，因死亡率較低，建議新加坡人民疑似和輕症者在家隔離，理由是政府實在沒法即時擴大有關設施人手。新加坡如此，香港若疫情失控，便譴責政府，製造社會混亂，罷工示威暴動嗎？