北京沒有在反修例風波暴亂初起，林鄭月娥跪低投降、推行綏靖路線時解決她的問題，致使暴亂八個月未能平息，香江府衙的管治和施政近乎報廢，在這種情況下，又「突如其來」的爆發了這場比二○○三年沙士更加兇猛的新冠肺炎瘟疫，政府表現廢上加廢，對香港社會、經濟民生、人民生命健康安全的打擊更加沉重，民怨如火山爆發。

不過，內地疫情比香港更嚴重、更危險，朝廷目前自顧不暇，要處理的失職、無能官員不下千計，香港這邊的疫情、抗疫只能由得香江府衙「自由發揮」，反正在朝廷眼裏、今上口中，林鄭月娥據說已十分出色，「敢於擔當，盡職盡責」，何況香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，暴亂長時間未平，朝廷對她的表現和能力都是「高度信任」、「充分肯定」，對「抗疫」怎樣，又何必「斤斤計較」呢？

經過「止暴制亂」未能完成任務，林鄭月娥不但沒有受到朝廷嚴肅處理，反而屢被莫名其妙的大事表揚，林鄭月娥、香江府衙已更加自以為是，飄飄然也。他們也更自信，無論今後在止暴、抗疫中做得怎樣，都不必問責，都會得到朝廷的褒獎。這種怪現象不知會持續多久，也許要等到香港徹底完蛋，等到「一國一制」的撥亂反正吧。無怪乎大家都對「一國兩制」沒信心——反對派可以肆無忌憚的摧毀「一國兩制」而中央毫無辦法；香江府衙可以利用「一國兩制」的「優勢」、「空子」，治港無能而中央不理不睬，放任自流，甚至對錯顛倒，以錯為對。此雙重打擊下，香港豈可久乎？「一國兩制」豈不完乎？

看來，反對派、反中亂港者的肆無忌憚不受懲罰，香江府衙、行政長官的治港無能不受批評反得表揚，導致如今的香港快速沉淪，其根子實乃中央對港工作路線方針出現了偏差，文件裏寫的和實際上做的落差極大，讓人無所適從。於是，反對派也好，香江府衙也好，都不再把中央當回事，亂局無法收拾，禍災接二連三。