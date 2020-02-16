有評論指出，台灣有幾大怪，其中一怪是，全世界幾乎每個國家和地區包括美國在內，都對中國大陸忌憚三分，唯獨台灣不僅不怕，而且經常肆意挑釁，在軍事、政治、經濟和文化等領域都是明刀明槍對着幹。但諷刺的是，除了大陸之外，台灣對任何國家都怕，連一些落後小國也巴結唯恐不及。

這是甚麼原因？答案很簡單，這正是中國人內鬥內行、外鬥外行的基因作祟，許多台灣人不承認自己是中國人，其實他們身上的基因已出賣了自己。在香港黑色暴亂中，台灣當局煽風點火，吃人血饅頭，行為已夠卑劣；而在這場新冠肺炎疫情中，台灣當局自私自利，對大陸落井下石，更是令人齒冷。

早前菲律賓一度宣布禁止台灣人入境，蔡英文氣急敗壞，聲稱菲律賓若是基於政治考慮，台灣絕不容忍。己所不欲，勿施於人，台灣最近針對大陸的種種措施，難道不是基於政治考慮？相對於日本出錢出力，積極協助中國抗疫，台灣當局所作所為簡直可以用齷齪來形容。

利用香港黑暴抽水，利用新冠肺炎反中，正是台灣當局的拿手好戲。他們熱衷於政治操弄，刻意製造對立，加劇兩岸緊張，也許自鳴得意，怕只怕玩火自焚，遲早要付出代價。須知多數大陸民眾對台灣早已相當反感，如今進一步看穿台灣社會的自私、民粹、歧視、排外，更是討厭到了極點。隨着大陸民意不斷升溫，北京對台政策勢必愈來愈強硬，台海勢必愈來愈不平靜，難道這就是台灣當局想見到的結果？將兩千三百萬台灣人置於十四億中國人的對立面，對台灣到底有何好處？

顯而易見，台灣之所以敢和大陸對着幹，一是自恃背後有美國撐腰，二是認為大陸不敢動武。其實，面對國家主權和領土完整的原則問題，北京從來不含糊，更不可能退讓，台灣甘願當美國遏華棋子，兩岸漸行漸遠，最大受害者始終是台灣。