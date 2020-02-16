無能政府，糊塗帳罄竹難書，每年花十多億元照顧假難民，養虎遺患，縱容他們成為治安毒瘤，但輪到市民在外落難，卻見死不救，任由他們成為有家歸不得的難民。數以千計港人因為疫情滯留湖北省，港府收到千多宗求助，卻一直坐視不理，未有實際行動，亦無具體方案接他們回港。現時當地已經最少十一名港人確診新冠肺炎，亦有長期病患者未有足夠藥物，隨時斷藥影響病情。

政府口惠實不至，只是叫駐武漢辦事處提供一切可行協助，但辦事處處境同樣不妙，資源接近山窮水盡，泥菩薩過江，自身難保。政府放風指接港人回家困難重重，首先是何處安置，檢疫設施爆棚，另找地方隔離又受到抗議，而且這些港人散落湖北各地，集合亦是有很大難度。

其實這些都是可以預計的問題，事在人為，辦法總比困難多，各界人士都主動提出建議及伸出援手，有航空公司願意派包機到湖北接載滯留人士回港。即使不能一下子全部接走，能救幾多就幾多，不存在任何爭議，這不但是人道問題，亦是政府的責任，不能推卸。至於檢疫問題，政府不是沒有選擇，只是不懂選擇，這麼多空置工廈不考慮，還有不少離島或郊區可以安置，政府一味只找最便利的，貼近民居，自然處處碰壁。

此外，在日本橫濱接受隔離檢疫的鑽石公主號郵輪，有三百多名港人滯留船上，亦是歸港無期，當中十一人確診，特區政府聲稱正研究包括包機等方案，接載船上港人返港，需與日本當局商討，以港府辦事的龜速，實在不容樂觀。身在船上的港人如熱鍋中的螞蟻，部分情緒低落，亦有缺乏藥物，幸好有多名入境處人員馳援，運送多箱物資補給以及進行安撫工作。大批港人在世界不同地方滯留，一本特區護照以前是身份象徵，現在危難時證明幫助不大，換了是中國護照會否有望逃出生天？