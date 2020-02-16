停泊日本橫濱的鑽石公主號郵輪，終於獲得通知，陸續解禁，先容許未曾染上新冠肺炎的部分乘客離船上岸。第一批是八十歲或以上、有慢性疾病及入住無窗房間的長者，在接受病毒檢測呈陰性後可以落船，但仍然要去到岸上設施繼續隔離。

鑽石公主號上有約三千七百名乘客及船員，最多是日本乘客，其次是歐、美以及中國大陸、台灣，香港旅客有三百多人。該郵輪因曾搭載一名回香港後確診新冠肺炎乘客，從二月四日起停留在橫濱，進行個人艙房隔離十四日，接受檢疫。

據郵輪乘客發放的消息，開始檢疫時大家並不為意，甲板繼續開放，船上的外籍乘客一般都不戴口罩。要到開始強行隔離，要求乘客留在房間不准外出，才發覺不妙。第一天關在房間內，無服務員來清潔執拾，餐飲只能送到房間門口，也不準時，有人投訴說早餐要下午三時後才送到。要到第二、三天服務才恢復正常，餐飲準時送上，乾淨床鋪被單都送到門口，供乘客自己更換。也是第二、三天後，郵輪作「放風」安排，內艙無窗房間的乘客優先每天可出甲板一小時。

露台客房的乘客還算幸運，起碼可以出露台伸展，呼吸新鮮空氣，看看郵輪的供應品起卸作消遣，看檢疫人員上船下船，或間中見救護車前來載走確診感染的病人，從而猜測病毒傳播情況。被困內艙無窗房間的乘客不見天日，慘遭隔離，沒機會接觸別人，一日三餐的食物和每天換洗的床鋪被單都是放在房門口交收，每天限時放風，要與其他人分隔一定距離，不許接近，與坐監何異？唯一分別是在船上不用工作，可以看船上廣播頻道的娛樂節目。幸好郵輪停泊近岸，手提電話有流動數據可以上網，與外界溝通，也可以接收外面資訊。如果郵輪出了大洋，連流動數據也缺乏，生活豈不是更加枯燥？

香港有郵輪乘客的家屬聯同政黨，要求特區政府派包機把郵輪上的香港乘客接載回來，這確是港府應有之義，但是否准許其他國家或地區把隔離的乘客接走，關係到主權國家的政策，乘客所屬國家或地區只能請求。香港乘客中有人確診感染，把確診者與其他隔離觀察者同一飛機運載回來，亦有病毒散播風險。該批隔離觀察乘客回港後，亦要考慮重新隔離十四天。

另有政黨建議特區政府租用停泊在附近海域的郵輪作檢疫中心，讓隔離的受觀察人士入住，因為郵輪足夠密封，方便監視，也可以紓緩檢疫中心不足。倒不知如果有乘客從鑽石公主號接回來，是否願意再享受十四天郵輪之旅？