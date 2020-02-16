港府實施內地入境者強制隔離措施後，香港大學深圳醫院院長、肝臟移植權威盧寵茂醫生自願留守深圳抗疫。最新消息是，他計劃率領包括香港十二名醫護在內的團隊到武漢作前線支援。在盧醫生身上，讓人看到久違的「醫者父母心」，跟新一代醫護人員只知斤斤計較鬧罷工，不可同日而語。

儘管醫護罷工爛尾收場，但發起罷工的「醫管局員工陣線」依然死心不息，在其臉書網頁日日發貼，內容不外乎繼續炒作醫護物資短缺，指控醫院管理層收起物資不發，或醫管局明知防護衣庫存不足卻不作為等等，講到底就是要挑起醫護和港府之間的矛盾，伺機再起風浪，唯恐天下不亂。其實，十七年前醫護人員與沙士打仗，當時公院物資同樣不充裕，曾有參與當年抗疫的醫護人員透露，一個N95口罩用足幾日是常事，但他們毫無怨言。現在那些罷工醫護，揚言一日若只獲配兩個N95口罩便不開工，動輒叫囂由警察或高官代替他們入病房，怎能不令正常人眼火爆？

事實上，市面上絕大部分的醫療保護裝備皆由內地製造，醫管局使用的也不例外。內地疫情嚴峻，許多工廠停工，物資短缺不足為奇。誠然，醫護人員要求有裝備才上陣並非不合理，但物資捉襟見肘的時候，要求他們節約使用是否就等於推他們去死？新冠肺炎大敵當前，偏偏有些醫護人員眼中只有自己，這場仗還怎麼打下去？

更有甚者，該工會多次發起罷工集會，據知現場人士戴的口罩就是醫管局物資；事後甚至傳出，醫管局有數萬個口罩失竊。當這些醫護人員日日夜夜將沒有物資掛在口邊的時候，到底是誰濫用物資，又是誰盜竊物資，醫管局難道不需徹查？作為僱主，醫管局處理醫護罷工和稀泥，僅發出警告信便不了了之，對於口罩疑似被盜更是闊佬懶理。正是這種姑息養奸的態度，才會助長政治醫護變本加厲。