廁身大時局變亂，我們先要保持冷靜頭腦，常言道：「關心則亂」，面對事情，不一定是愈投入愈好，有時反倒會惑亂心神，障蔽了視野。

新型冠狀病毒肺炎引發的「盲搶炎」席捲全香港，人心惶恐程度是數十年來少見。有電台節目主持人分享親身經歷，說曾見到一條長長的人龍在輪候，他向隊尾的人探問是要購買甚麼，對方答不知道，總之排了再算。且看人心虛怯、盲目至此，又何苦來哉？

理智一點的人會認為，白米、麵條、衞生紙應是貨源充足，市民搶購委實反應過度，不過口罩、搓手液、漂白水當真匱乏，不搶白不搶。但此說亦不盡然，過去，全球每日口罩產量只約四千萬個，它們不耐用也不能重用，一時間全人類瘋搶，缺貨是正常的。但其他產品都不真正缺乏，只要你耐得住，不在人們頭腦最發熱的十天、八天內加入搶購行列，其實供應量很快就會回復正常。尤其是在香港，生活指數高，人們出得起高價，一般貨品不愁沒有供應。

這次抗疫過程中，筆者沒花過一分鐘去排隊購物，也沒出過超高價去搶購。口罩確是會省着用，至於其他抗疫用品，農曆新年期間，我就用着家中的小量存貨，也不擔心用光，因為深信各地商人見有利可圖，定然爭相向香港輸貨。果不其然，兩、三天前，有連鎖零售店推出加拿大生產的搓手液，一人限購三支，我試着去買，完全不用排隊。再到旁邊的國貨公司，十多支酒精堆在枱面，我問有否限購，答曰：「全部賣給你也行。」我的胃納沒這般大，只買了兩瓶。回家後，鄰居送來一瓶漂白水，說是區議員免費派的，他拿了很多，故分贈給我。

看來，口罩也會愈來愈容易買到，能賺錢的東西，商人自然會想辦法，消費者反倒不必太操心。