澳門抗疫成功，連續十一日沒有新冠肺炎新增個案，確診維持十宗；香港則防疫慢澳門十拍，新增個案持續上升，確診個案接近六十宗。廢柴政府止疫無能，漏洞百出，林鄭就一味廢噏此時再講封關「已冇意思」，於是大家繼續忙於撲口罩！生為港人，只知政府連一個口罩都未能惠及老人家，一步行來錯，回頭已百年。老朽如今昏眼含悲：呢個政府廢成咁，交咗大半生稅，仍然要捱更抵夜冒着寒風冷雨排隊買口罩，交稅原來真係冇乜意思！

濠江人笑住抗疫，香港人谷爆抗疫，兩者真不可同日而語也。嗱！澳門政府繼率先為永久居民派一萬個大洋，日前又公布一系列利民紓困措施：向每位居民發放三千澳門元電子消費券，限定三個月內在餐飲和零售等行業使用，及向居民發放一次性嘅六百澳門元醫療券，並補貼三個月水電費。當局亦將退回七成已繳納一八年度職業稅稅款，上限兩萬澳門元。此外，中小企都有份。要言之，就係人人有份，永不落空，窩心暖肺！是以澳門人上下齊心，笑住抗疫，人人聽政府話，冇人想頂澳門特首個肺，更加冇人會問候佢嘅娘親！

反之，林鄭宣布設立二百五十億元防疫抗疫基金，合共推廿一項措施，招式多多，之不過基層市民一樣劣評如潮，頂到佢個肺花過花面貓，是以佢戴罩都係冇乜意思！更慘情嘅係累及自己阿媽畀人剷到上天花板，真係不孝！喺咁嘅惡劣環境下，自己都畀唔到自己阿媽有個寧靜嘅家，講乜嘢「覓地建公屋」都真係冇意思！

有學者批評政府嘅措施患了施政大忌，即「不患寡而患不均」。其實，為政可以好簡單，古人一語道破：政之所興在順民心，政之所廢在逆民心。澳門施政腳踏實地，順民心不離罩！港府施政逆民心勁離地！依家基層中產水深火熱，全民派錢高官才可保住個肺，自己阿媽地位才可重拾尊貴！