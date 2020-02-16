去年尾掀起的新冠肺炎疫潮，不足兩個月便席捲全球二十多個國家及地區，疫症最大的威脅不是死亡率，而是它嚴重干擾人與人的互動。本月上旬，歐洲不少國家及網上潮流，還在借疫辱華、仇中，但近日疫症被他們的外遊或公幹國民、訪客帶進國門時，歐洲國家及國民亦嘗到了有苦說不出的滋味。可見，疫症當前，無良、心涼與怨懟都要不得，否則很易自作自受！

新冠肺炎傳染力不弱，面對這種疫症，各地採取的方法都是隔離與阻斷，疫蹤一現，人們只能撤離現場處所（逃離），然後把患者與可能患者隔離，社群活動喊停，人與人之間最好的相處便是疏離。這便是中國式封城、封區、禁活動的原因，其實也是不得已的苦楚。可是，中國祭出這些炸彈級措施時，西方陣營不乏冷言嘲諷，甚麼侵犯人權、干擾別國國民生活等大帽子一頂又一頂蓋過來。

近日，英國出現超級傳播者，他在新加坡中招後到過法國、英國，至今，英國最少有五宗確診病例、法國最少有五宗病例，以及西班牙一個島的一宗病例，都與這名英國男子有直接關聯。於是歐洲幾個國家驚覺此病難防難察。

麻煩在擴大中，堵疫不易，因疫情見財化水也是個損失，西班牙迄今只有兩宗確診個案，但本月二十四至二十七日於巴塞隆拿舉行的全球移動通訊大會已告取消，這個雲集全球資訊科技界精英的盛會本是通訊業界的大事，但為免十萬人聚集引發疫症乘數效應，活動取消，西班牙最少損失五億歐元收入，以及近一萬五千個職位。

受累的還有德國，當地的確診患者是歐洲之最，不過德國人在疫症中的反思，更多是圍繞中國供應鏈斷裂，德國無法靠自己渡過難關。當疫症殺到，親歷其中的人吃過苦頭後，才懂得放下成見偏見，換位反思，找經驗，然後解難題。不懂反省，自作當然要自受。