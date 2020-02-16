新冠肺炎肆虐，全城一罩難求，市民人心惶惶。特區政府四處尋求供應，又不肯開倉派口罩，加上有人造謠抬價，市場恐慌造就奸商坐地起價，近日更見一盒口罩售價是平常價格的十倍，也令一些黑心口罩乘機充斥市面。社會上有不少聲音要求政府立法，或將口罩等防疫用品列於《儲備商品（進出口及儲備存貨管制）規例》，防止黑心商人趁火打劫。

這個話題延伸出經濟理論的左右兩翼大辯論，甚至是關乎政府管治的意識形態思辯。在公共衞生風險期間市場出現失衡情況，政府是有責任介入，保障消費者權益。但有人擔心規管價格有違自由市場原則，未能發揮自由市場調動和分配資源的效率，因為價格不能隨供求關係上升，未能刺激生產和入口，反而造成市場供應減少，甚至導致價格更高致使黑市貨品氾濫。

有兩個關鍵問題要先釐清：一是供應，二是價格限制的程度。先說供應，香港現時除了在懲教所有生產口罩，基本上沒有本地生產，完全依靠進口。據了解，現時其他地方合規格的口罩批發價約三至四元一個，若限制零售價格，批發商根本不能從海外競爭得到口罩。所以若要規管口罩零售價格，一定要有足夠的本地生產，而這些生產商的出貨價又是否願意接受政府的規管？

最近，工聯會在有心人的支持下，有立法會議員積極推動實踐計劃，在本地設廠生產口罩，引進的全自動生產系統，在約一百五十平方米面積的小廠房，若每天全速生產可製造十萬個口罩。以此推算，假設要設立一間每天產能七百萬個口罩的工廠，所需地方和人手也可預算得到。因為本地生產口罩技術上絕對可行，關鍵就是要有人投資工廠後，政府願意提供優惠政策支持，例如提供廠房優惠，讓政府部門、公營機構及醫院等優先採購本地口罩。而這批獲政策支持的生產商，就必須配合政府訂明的口罩出廠價和零售價，有了穩定的本地供應，市民心中有底，就不會出現恐慌，供應充足就自然杜絕黑市炒賣，控制價格的政策就有客觀條件支持。

第二個關鍵問題就是限制價格的程度，筆者認為要求政府規管的目的，不是要否定市場，是要創造一個健康的市場供求環境。我們不能盲目相信自由市場，但同時不應否定市場的作用。某些時候售價的提升有助採購和刺激生產，而實際上在整體供應緊張情況下而需要緊急增加生產，例如工人加班費和原材料價格上升，也可能增加成本。就算有了本地生產，也不能排除從外地採購的需要，所以價格的控制要有一定的彈性，例如價格上限可以是正常平均價格的一點五至兩倍，在保持市場的活力之餘，也照顧市民在一些生活必需品的承擔能力。

政府與其教條主義地定性政策的左或右，不如實事求是地從政策實踐中解決問題，在控制價格和市場調節中取得平衡，讓控制價格保障消費者的同時，又不會出現適得其反的情況。在此困難時刻，民間大膽嘗試作本地生產，就希望政府思考問題不要再拘泥於過去的慣性，口罩限價實在可行，只看政府的政策水平和承擔。