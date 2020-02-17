世界視線：左派共主漸現形　彭博能否乘隙上

美國總統大選，民主黨的選情仍未明朗，該黨在新罕布什爾州進行的第二場初選剛落幕，一度被視為大熱門的前副總統拜登，表現再度令人失望，排名僅得第五，落後於沃倫及克洛布赫爾；桑德斯則扳回一城，以百分之一的差距擊敗最年輕的參選人布蒂吉格。

事實上，桑德斯近日的聲勢愈來愈強，一度參加初選的紐約市長白思豪，公開為桑德斯站台，加上紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯等青壯派的加持，桑德斯儼然有左翼陣營「共主」的架勢。然而桑氏一向以「民主社會主義者」自居，將來肯定會被特朗普「抹紅」，中間選民很可能被嚇跑。

本來，拜登延續奧巴馬時代的中間溫和路線，算是民主黨內最大公約數，但拜登的選舉工程開高走低，烏克蘭醜聞的陰霾更是揮之不去。回顧二○一六年這個時候，希拉妮正跟桑德斯鬥得難分難解，兩人中的其中一個代表黨披掛上陣，幾乎已是板上釘釘，反觀當時的共和黨卻是群雄並起，特朗普只是芸芸參選者當中的大冷門。

四年風水輪流轉，現在輪到民主黨內耗不休，特朗普卻挾爭取連任的優勢，黨內支持更是不可動搖。如今隨着拜登的失勢，誰來領導中間溫和派，遂成為迫切的問題，不少人把目光投向紐約前市長彭博。這位超級富豪今次參選，顛覆了所有傳統政治遊戲規則，那就是乾脆放棄跟對手同台辯論的機會，轉而在全國範圍大賣廣告，直接攻擊特朗普。據報道，彭博的競選工程至今已花了超過三億美元，而且全部是他的私房錢。民主黨最近改變遊戲規則，取消參選人捐款人數的門檻，改為全國民調達一定標準，便可參加黨內辯論，分析咸指此一規定是衝着彭博而來，亦從側面反映彭博的非典型選舉策略收到一定效果。

問題是彭博如何接收拜登和奧巴馬的少數族裔支持者。須知彭博主政紐約市期間，鐵腕推行所謂「攔截盤查」政策，令不少黑人和西班牙裔人士受到警方針對，如何獲得這個民主黨傳統大票倉的信任，成為彭博在競選路上的一大挑戰。