神州觀察：野味禍害無窮盡　加強打擊莫遲疑

世衞組織有專家早前赴武漢了解新冠肺炎疫情後警告稱，中國應永久關閉野生動物交易市場，否則十年後或有新疫情爆發。然而在疫情橫行的當下，內地非法捕殺、販售及濫食野味行為照樣肆無忌憚，有些人生就一副天不怕、地不怕的脾性，堪稱害己害人，遺禍無窮。

重慶市墊江縣檢察院日前以涉嫌非法獵捕、非法製造槍枝等罪名，對當地一名黃姓男子提起公訴，揭發此人以改裝的射釘槍上山獵捕野味食用，包括數隻果子貍和一隻國家二級重點保護野生動物小靈貓，未吃完的便存放於家中冰箱，以供日後慢慢享用。

眾所周知，果子貍是導致當年沙士病毒大流行的元兇，一度令全國人民聞之色變，其他如蝙蝠、穿山甲、鼠類等野生動物亦存在大量病菌及與人類共享疾病，危害無處不在。然而有些人就是不長記性，好了傷疤便忘了痛，甚至傷口未愈就開始折騰，就像廣東當年為阻截沙士疫情掀起聲勢浩大的打擊野味行動，其實並未堅持多久，甚至在疫情非常嚴峻之時，亦有人在做野味生意，照吃不誤，叫人嘆為觀止。

如今湖北武漢爆發的新冠肺炎疫情，又被證實來自野生動物，且嚴重程度更甚沙士，惟包括湖北在內的各地野味交易依舊十分猖獗，當局查獲的相關案件更是一宗接一宗。這些人更是在頂風作案，毫無畏懼神色，亦從另一個側面反映當局的有關處罰力度嚴重不足，根本不能對相關違法行為起到有效阻嚇作用。

沉疴需以猛藥醫。這些人因為一己之私，把自己吃死了、被傳染了也是活該；問題是，他們的自私行徑勢會連累別人，成千的民眾和醫護人員已經因此枉死，更有無數人需在朝不保夕中煎熬，當局若不從重處罰，如何對得起眾多無辜者？更需看到，一些官員幹部本身亦有嗜食野味陋習，及有國家級自然保護區人員監守自盜、國家公職人員為野味交易充當保護傘，種種腐敗亂象常令打擊行動流於形式，以及助長爆疫、傳疫風險，為害更深，故對該類人員更應加倍從嚴懲處，以彰顯法治精神和抗疫決心。

事實上，經此一役，內地對於全面禁絕野味交易，及徹底摒棄濫食野味陋習的呼聲亦愈來愈高，不希望當局又當作運動來搞，那樣只會重步廣東後塵，或是像世衞專家所警告的，隔段時間就有新的病毒拍門，全國上下只能疲於應付，每每需以千萬人的性命作代價。具體到細節，則需重新釐定野味的概念及條文，譬如蛇羹可食，如何保證不出現氾濫捕蛇局面？黃花雀幾近絕種，如何做好保育繁衍，不致吃到絕種？所有法例一旦成文，便需全力執行，勿再懈怠。