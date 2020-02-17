功夫茶：港台吃飯又砸鍋　抹黑警隊最耍家

話說齊天大聖一日偶經廣播道，但見一個十九電台嘅屋頂有團揮之不去嘅迷霧，老孫略一定神，金睛火眼一瞄，不禁大喝一聲：原來是個「妖」字！心想，這是何種惡毒符咒，難怪香江烈火暴行，歷經八個多月仍未稍歇！看來老孫要到天庭請教幾位道家仙翁，看看如何打救這福地！說罷，吹條毛，一個觔斗，一陣煙就不見了！

看來，孫大聖雲中所見，當係原應為特區政府服務嘅「香港電台」，誰知佢吃飯砸鍋，喺呢場黑暴中，只見警隊苦苦支撐，港台不但沒有為警方發聲，更誤導聽眾，刻意混淆視聽，落井下石！早前便有六名記者在警方記者會上叫囂鬧事，搞到記者會被迫腰斬，當中就有出政府糧嘅港台記者。

阿哥！政府一年花喺港台身上逾十億元公帑，卻養出一條如此食碗面反碗底嘅反骨基因突變惡犬，養狗咬春袋，天下有如此笨實嘅政府，仲唔好好整頓，想唔冚家剷地妖霧迷茫都難矣！呢，十九電台於黑暴期間，一直偏頗報道警方使用武力，在場黑衣人先至「還擊」。事實係有人破壞五星旗，亦有人企圖搶奪警槍等，於一片混亂現場，警察才使用最低武力控制場面。港台卻卯足全力與政府對着幹！早前又話錄得赤字，需要政府加碼畀多啲經費，添煩添亂淨係識獅子開大口！

最近，政府抗新冠肺炎期間，已經如倒瀉夜來香，港台作為政府喉舌，又再趁你病攞你命！嗱，日前十九電台播出《頭條新聞》，又整個乜鬼「驚方訊息」嘅環節，齋睇個名都知來者不善！果不其然，有關環節多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間嘅工作，以錯誤訊息刻意分化警方及其他政府部門。一哥正氣凜然去信十九廣播處長，指警隊在抗疫期間一直緊守崗位，更與一百二十多名退休警務人員組成義工隊一起參與抗疫，工作包括駐守口岸協助執行檢疫令、看守檢疫中心、聯絡正接受強制檢疫人士等。

警方發揮嘅精神，係邊度有需要就去邊度；十九電台卻在節目單單打打，又隱喻警方積存大量抗疫裝備，而實情係警隊一直按實際需要領取防疫保護裝備，並慎發前線人員使用，並冇囤積。十九電台抹黑警方仲死撐，話係以「嬉笑怒罵形式反映社會現象和不同看法」。內地網民諷刺高幹浪費公帑：一根煙二両油，一頓飯一頭牛，屁股底下坐棟樓。咦，屁股底下那棟樓，不正是廣播道上那道妖氣？功夫茶認為，政府若有點知恥近乎勇嘅心態，應該學金猴奮起千鈞棒，以嬉笑怒罵形式，把十九電台爆破夷為平地用來建隔離營！仲養隻惡狗咬春袋再畀佢食和牛？天下間豈有如此戇豆政府？