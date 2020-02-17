正論：眾怒難犯派包機　莫忘湖北香港人

二千多名滯留湖北及日本的香港人叫天不應、叫地不靈，港府一再以沒有足夠檢疫及隔離中心為藉口，拒絕派包機接他們回家，激起全城嘩然。經過本報連日來大字標題鞭撻，滯外港人向本報痛苦求援，港府終於知衰，漏夜鬼祟發稿指擬派包機接載身在日本郵輪的香港人，惟滯留湖北者依然未有歸期。

目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」累計有三百五十五宗新冠肺炎確診個案，病例幾乎每日增加，船上三百三十名港人的處境益發令人憂慮。正當各國紛紛派包機接載國民返國，港府遲遲沒有行動，早被批評為見死不救，無情無義。怯於眾怒難犯，港府終於公布最快本周三派包機到日本接回港人，行動由保安局統籌，惟細節十畫未有一撇，例如會否接載已確診港人，是否可一次過接載逾三百人等，統統無可奉告。

事實上，外界最關心的是隔離安排，由於新冠肺炎有潛伏期，期間可以沒有病徵，甚至曾有病例出現「假陰性」，故即使港人已在船上接受日本當局檢測，並在船上變相隔離，回港後也不等於安全。中大專家許樹昌及衞生署醫生均認為，乘客回港後接受隔離才是穩妥做法。惟目前檢疫中心已經飽和，多個新選址皆遭居民強烈反對；亦有船上港人對隔離安排十分抗拒，只願接受家居隔離，可見回港後如何安排才是最大挑戰。更須指出，家居隔離漏洞多多，不遵守禁令的例子不勝枚舉，即使五個紀律部隊聯合進行突擊檢查，亦不能確保沒有漏網之魚。倘隔離處理不當導致病毒爆發，勢必引發更大民怨。

早知今日，何必當初。港府抗疫之所以一籌莫展，寸步難行，完全拜廢官一開始掉以輕心所賜。外界早就提醒港府未雨綢繆，本報更不下多次指出檢疫中心必須及早預備，而遠離民居的空置工廈將是合適選址；亦有人提出利用迪士尼二期閒置土地興建組合屋，但言者諄諄，聽者藐藐，港府何曾有聽入耳？明知整個管治班子民望低殘，還要向高難度挑戰，不是即將入伙的公屋不選，怎麼可能不是添煩添亂，自討沒趣？

退一步說，即使日本郵輪這一筆一切順利，二千二百多名滯留湖北的港人又怎麼辦呢？論人數，論生活環境，論物資供應，論醫療條件，湖北的狀況比日本郵輪更緊迫更惡劣。甚至說郵輪多是富貴港人、湖北則是基層市民也不誇張，後者明顯更需要港府協助。奈何廢官一味推說要評估風險及制訂可行方案，無非又是拖字訣，最怕疫情不等人，那些在湖北斷藥斷糧的港人再也等不下去。

天下之事，慮之貴詳，行之貴力，謀在於眾，斷在於獨。可惜港府剛好相反，做事優柔寡斷，拖泥帶水，且往往逆民意而行，連接港人回家都拖拖拉拉，終致天怒人怨。昨日本港又有一宗新增病例，患者居於太古城，社區大爆發的步伐已是愈來愈近，廢官繼續坐昧先機，踢一踢、動一動，這場仗還怎麼打下去？