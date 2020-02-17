二十二年的實踐證明，香港「一國兩制、高度自治」發生的問題，是不能單純靠「港人治港」解決的，相反，只會使問題益加嚴重，愈來愈多。過去很長一段時間，朝廷對「港人治港」出現問題，只是盯在換特首、換管治班子上，結果愈換愈不像樣子。這是因為，香港「以愛國者為主體」的、符合《基本法》條件的、能擔當大任的「治港」港人相當稀缺，買少見少，現在幾乎到了無人可用的地步。

其次，「港人治港」治不好香港，還大大受制於英夷留下的行政、立法、司法整套制度，人事布局和各式各樣的政治、經濟、社會、文化地雷、暗樁、陷阱。就算「天可憐見」香港，掉下了一個能幹的特首和一班高官，在上述客觀條件約束下也一定難有作為，一定會被香港「為反而反」、「逢中必反」的力量打得頭破血流、四肢癱瘓。因此，制訂於九七年之前的香港《基本法》，其設計的「港人治港」已證明是治不好香港的，是不能實現和保證香港的長期穩定繁榮的，是會讓「一國兩制」走樣變形、讓「高度自治」滑向「港獨」或「完全自治」危險深淵的。

對此，朝廷已深受其害，面對今次反修例風波暴亂香江府衙、行政長官糟糕透頂的表現，不能採取追責換人，還要不斷表揚、支持他們的重要原因，就是朝廷清楚知道，如果未能在「港人治港」涉及的一系列問題上作出變革調整，遇事就換特首、就撤高官，是解決不了問題的，何況朝廷早已夾袋中無人也。

然而，怎麼辦呢？活人總不能讓尿憋死吧？「一國兩制」總不能因「港人治港」而被弄垮吧？其實，「一國兩制」不一定非要「港人治港」，可以是「京人治港」、「滬人治港」、「粵人治港」、「澳人治港」，全中國任何一個地方的「人」都可以治港。「一國兩制」是一個大政方針、制度設計，任何人都可以實行，為甚麼一定要港人呢？港人不懂得珍惜，或沒有能力，或想另搞一套，讓事情變質變味，甚至威脅到國家安危，那就失去了「治港」的資格。須知，「港人治港」是機會，不是專利。