十七年前的沙士疫症，香港共有一千七百多宗確診病例，近三百人死亡，疫情比新冠肺炎嚴重得多，死亡率也高得多，當時社會運作如常，沒有停工，沒有停課，沒有封關，沒有「盲搶炎」，更沒有黑心醫護罷工。反而這次整個社會極度混亂和恐慌，幾乎到了歇斯底里的地步，原因何在？其中一個原因也許是新冠肺炎傳染力比較強，令人聞之色變，但更主要的原因是如今政治氣氛惡劣，社會反智低智，只要有人在網上散布謠言，即可迅速流傳，且被添油添醋，加劇恐慌情緒。

都說謠言比病毒更可怕，恐慌比疫症殺傷力更大，正是這個道理。資訊年代人手一機，每個人都能輕易傳遞訊息，也能輕易獲取訊息，但有利必有弊，網絡有如一把雙刃劍，在為人們帶來方便的同時，也成為別有用心者散布謠言的工具。謠言的可怕，在於愚昧無知者隨意揣測和放大，令小事變成大事，大事變成一發不可收拾。尤其是政治狂熱籠罩下的香港，許多人邪毒上腦，失去基本思考能力，只能人云亦云，盲目跟風，上演一場又一場鬧劇。

言論自由和網絡自由無疑是可貴的，但並非毫無限制。當別有用心者利用這些自由散布謠言，蠱惑人心，製造恐慌，渾水摸魚，難道當局還能坐視不理？香港有些人言必稱美國，其實美國早已制訂一系列網絡安全法律，嚴密監控所有網絡。反觀香港實在太「自由」了，自由到網絡完全無王管，以致藏污納垢，烏煙瘴氣，任何人都可以肆意散布謠言，而且不必承擔法律責任。

疫情當前，一個正常的社會理應齊心協力，共同抗疫，奈何香港並非正常的社會，所以一切都變得不可理喻。在謠言滿天飛之下，「盲搶炎」固然令人搖頭嘆息，而黑衣暴徒以反對設立隔離中心及指定診所為由到處堵路縱火，更是匪夷所思。香港已經奄奄一息，他們還要踩多幾腳，用心何其毒也！