人生有起有跌，有人到了高峰之後下滑，有人默默耕耘，衣食無憂。香港的運程就像前者，經歷過上世紀八、九十年代輝煌時期，近廿年一事無成，一蹶不振；而一橋之隔的澳門堅守自己定位，發展旅遊業及賭業，無論外間風風雨雨，回歸之後依然繼續紙醉金迷，而且受惠於個人遊，賭場營業額大增。

香港回歸之後基本上沒有好日子過，回到祖國懷抱令十四億人充滿期望，但是港人治港，成為一堆廢官自講，講一套做一套，一國兩制荒腔走板，三權分塌，無論立法、行政、司法機關都失敗透頂，受薪的是官員，受難的是市民，一次又一次災禍，積累不少民怨，終於大爆發，不可收拾，淪為示威之城、革命輸出港。暴潮持續超過八個月未能平息，現在又加上世紀疫潮，經濟民生都受到史無前例的重創。

香港就像黃台之瓜，何堪再摘，政府未有痛定思痛反省檢討，反而一錯再錯，令親者痛仇者快。就以應對疫潮來說，檢疫疏漏，封關拖拉，對滯留在外的港人更見死不救，任由其斷糧斷藥，更被踢爆講大話。被困湖北的港人如在地獄，身在香港的市民何嘗不一樣？口罩斷貨，消毒用品買不到，連打邊爐也會中招，惶恐不可終日。假如做香港人要受到詛咒，那下一世投胎，寧願做澳門人，起碼人生目標清晰，政府做事清清楚楚，不會有黑衣人，不會有假難民，治安穩定，樓價又平，而且經常派錢，不愁沒飯開，安居樂業。

人生滿希望，其實不需要等下一世，移民澳門手續簡便，不需要良民證，門檻較低，相信疫潮之後，會成為不少港人移民的選擇。良禽擇木而棲，香港已變成朽木不可依，危巢之下，豈有完卵。除非中央下定決心，大事改革，撥亂反正，換上一批能幹的官員，無論來自中港，唯才是用，能夠捉到老鼠的便是好貓，香港才有得救。