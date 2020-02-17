在網上讀到內地一則隨筆，題目是「論讀書的重要性」，作者羅列了一些日本捐贈內地抗疫物資的包裝上印上的留言，分別有下面例子：日本捐贈武漢，印上「山川異域，風月同天」；日本捐贈湖北，印上「豈曰無衣，與子同裳」；富山捐贈遼寧，印上「遼河雪融，富山花開；同氣連枝，共盼春來」；舞鶴捐贈大連，印上「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」。

這些包裝上印上的留言，既表達了他們對中國人民抗疫的關心，慷慨相助，也顯示了他們漢文化的功力深厚，印上的留言各有出處，也很貼切。如「山川異域，風月同天」取自歷史上日本國長屋王贈一千件袈裟給中國僧侶的佛偈，「豈曰無衣，與子同裳」取自《詩經》中的《國風‧秦風‧無衣》，「同氣連枝」出自《千字文》，「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」是唐代詩人王昌齡的詩句。包裝上印上的語句都非常恰當，怪不得贏得中國人上下讚好。

有些朋友看到這些包裝留言，大為嗟嘆，覺得日本人以唐為師，珍之重之，世代相傳，如今信手可以引用這些寄意深遠的詩句，可說是青出於藍了。反觀我們，無論內地或香港，對舊文化缺乏認識，別人眼中的珍寶，我們卻棄之如敝屣，正好說明我們貪新而忘舊，連老祖宗遺傳的衣鉢也丟掉，不然，怎麼不見內地或香港的媒體寫出同等深度的句子？內地的傳媒，如中央電視台，喊出的口號是「武漢不哭」，《人民日報》則是「武漢加油」，但求通俗，毫無內涵，比起日本的遙深寄意，高下立判。

也有人認為，日本人留言對象是中國的政府及公共機構，所以用語比較典雅得體，表示對華夏文化的尊重。當然，他們在捐贈上表示如此深情，的確值得一讚。但話得說回來，內地正在發動全民齊心抗疫，要用最顯淺最易明的口號，「武漢不哭」、「武漢加油」語句比較直接，一般人民都能明白，能夠發揮鼓勵民心作用，通俗也有其好處。如果內地的口號變了「豈曰無衣，與子同裳」、「同氣連枝」，恐怕沒有幾多人會讀得懂，其激勵作用便完全失去。所以這只是應用問題，受眾對象差異問題，雖然文化有雅俗，質素並無高低，各自精彩，無分優劣。

古人云：禮失求諸野。看來日本主事人的漢學水平比內地、港台都高得多了。正如日本人通用的漢字中，時常出現中國古代慣用名詞，例如一市之長，日本稱為知事，跟隨中國古代官銜，而在中國內地只叫市長，港、澳則叫不中不西的特區行政長官，簡稱特首。三者比較，高下立判。