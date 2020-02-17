香港是個反智社會，從鬧了八個多月的黑暴已表露無遺，人們很容易就輕信謠言，不管多麼不合邏輯，只要是抹黑警隊、唱衰政府、妖魔化內地，不假思索便信以為真，繼而大量轉發，人人都仿似撞邪一般。現在新冠肺炎來勢洶洶，抗疫必須上下一心，可惜市民反智已深入骨髓，被別有用心的政客、傳媒稍一煽動便發瘋盲反，以致港府設立隔離檢疫中心和指定診所都困難重重。

謠言止於智者，只要稍一冷靜思考便不攻自破。例如近日有網媒將警隊和衞生署獲配的防疫保護物資作比較，製成簡單數字圖表，指警務處有一萬三千個N95口罩，衞生署只有少於三百個；又指警務處獲發四萬件全身保護衣，衞生署只有二千件。乍看之下，兩個部門獲配的裝備多寡對比鮮明，網媒的目的明顯不過，便是製造警隊有特權、備受政府呵護的形象，而衞生署則受到冷待，人員彷彿被政府推去送死。於是乎，讀者一窩蜂表示憤怒，憎政府憎警隊，從而達到煽動民情、阻礙抗疫的效果。

但只要停一停、想一想，這些乍看很驚人的數字根本不值一哂。警隊編制逾三萬人，他們有些要駐守醫院、隔離中心等高危地方，更多的是隨時出動接觸疑似確診病人及直接參與抗疫，警隊自然會獲發較多保護衣物，而一萬多個N95口罩，平均一名警員也分不到一個，如此這般都算是獲政府優待嗎？衞生署亦指出，現時臨床接觸病人的機會不多。

再說，有關網媒只是擷取部分數字，即是斷章取義。事實上，衞生署編制只有數千人，但卻是獲發最多口罩的政府部門，數量達一百三十萬個，比警隊多，為何有關網媒不報道呢？

很明顯，這些不懷好意的傳媒為了煽動仇警情緒，無所不用其極，企圖將黑暴氣勢延續下去。但現在是非常時期，人們不團結，社會四分五裂，這場仗還怎麼打下去？到了最後，受害的還不是所有香港人？