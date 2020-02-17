新型冠狀病毒肺炎疫情讓全世界鬧口罩荒，一時間供應量要完全滿足香港的需求，相信任何管治者都沒法。你認為家中有多少儲備量才會安心？大抵夠三個月的用量並不為過吧。每人三個月，就等於要儲九十個口罩，全港七百萬人，便要六億三千萬個，沒有人懂得點石成口罩，所以搶購潮在短期內很難完全平息，故政府要用創意思維，想其他辦法才行。

香港大學深圳醫院聯同其他機構，研究出外科口罩的替代品，市民可以自製，成本每個只是兩、三毫，效能可以達到外科口罩的九成。九成效能已經很好，在一般場合使用，不少市民已能接受，如果家中的外科口罩存量不多，則留待到醫院或人流密集的地方時才採用，平時用替代品便可。

所謂的創意思維，就是特區政府決策層應該馬上撥款自行生產替代口罩。這類口罩製作方便而效能不俗，在非常時期，算是難得的好發明。但要家家戶戶自行製作，未免太費時失事，這個時候政府不做事，更待何時，故應馬上撥款數億元，設立工場大量生產。

據說，正式外科口罩每個成本也不過是幾毛錢，但礙於目前物料供應不足，巧婦也難為無米之炊。而替代口罩則不同，主要物料只是廚房潔手紙，這種材料不難找，故政府應馬上開工投產。

製成後每個即使賣一元，五十個也只是五十元，市民定必爭相購買。最重要還不是價錢問題，而是有了替代品，雖然效力不能百分百跟外科口罩等同，但有勝於無，又不必讓市民費時自製，往後大家會安心和方便得多。

如果疫情幸運地在本月內控制得住，市民外出不必再戴口罩，政府投資替代口罩的錢就會泡湯。但不打緊，這時候香港花上幾億元去買個後備方案，最後即使用不着，也是值得的，當作交保險費便是。