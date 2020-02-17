本報要聞版十四粒字「呢個政府唔使恨，下世咪做香港人」，道出身為港人的無奈與內心的悲憤。執政為民，豈能講一套做一套，不能解決實際問題，就是形式主義，就是言行不一，沒有以百姓之心為心，又如何「與民同行」？

無論防疫、抗疫，香港都輸澳門九條街！呢，至今仍有二千多名港人被困「核心疫區」湖北省內，港人梁先生一家五口自上月廿三日起被困湖北省至今，有斷糧之虞，患有糖尿病嘅佢曾多次要求港府送藥不果，批評港府稱已運送藥物係講大話，直斥「香港政府做嘢唔掂」。根據林鄭的邏輯，不知會否如此回覆：既然你都對特區政府咁冇信心，是否能依時運送藥物已冇乜意思！

廢官又死撐未有安排身在湖北嘅港人回港是隔離營不足！如此廢噏，話之你死，直情全無官德可言，性工作者也比廢官有職業道德！試問性工作者會因為冇性慾而拒絕接客嗎？性工作者有職業道德，而廢官只知尸位素餐，難怪要畀全民怒頂佢個肺！

再講啊，鑽石公主號郵輪累計確診新冠肺炎達三百多人，美國已準備派兩架包機到日本，專門為船上三百多名美國公民及其家屬檢查健康情況，若未有感染，會安排登機返國；台灣亦有類似計劃。港府連日來堅拒派包機接載，僅在之前幾日向船上三百多名港人派發心意包，其後因被輿論炮轟，又有藝人的父母在船上，保安局才表示正安排免費包機接載獲准落船嘅港人！

大家都睇到，廢柴政府抗疫進退失據，令市民一罩難求，又搞到港人患上「盲搶炎」，男人老狗同師奶爭奪廁紙，貽笑大方！政府搶罩不力又稱口罩成為全球「戰略物品」，採購難度倍增，叮囑醫護人員「審慎使用」，最終又係進一步減少公立醫院服務，好多預約手術、專科門診被迫延後，預計每日影響一萬名病人。一句到尾：政府無能，靠害市民！