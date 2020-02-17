一場新冠肺炎，讓中國再次成為世界的焦點，批評、嫌棄聲中，也有讚美與佩服，一個十四億人口的國家，對上一場前所未見、一無所知的疫症，地方輕視疫情造成了跨省跨城的大爆發，但當國家祭出強力手段、戰時手段後，中國式行政霸道、國民犧牲式配合，的確遏止了疫情的擴散。中國式狠實力，或成為教科書式經驗。

從上月武漢封城，到日前上海宣布如封城般的嚴格管理進出制度，中國龐大疆土上的大城小市，幾乎都採用了被指「侵犯人權」的禁閉式管理，這個方法既減少了人流來往，有助截斷疫症散播，也有效解決因口罩及防疫物資不足，人心恐慌衍生的瘋搶、抬價等社會亂象。十多億人付上不能自由出行、不能隨意行動的代價，確令疫情出現轉折。

狠招還有湖北省應對大量感染者的治療與隔離方法，無論是方艙醫院還是戰壕式的醫療、消毒營帳，最震驚世界的還是僅用十天便興建了專門診治重症新冠肺炎的醫院，國家一聲令下，軍隊醫療人員與各省市醫療支援便令行即達，這樣的政策執行力，不是狠實力是甚麼？

再看湖北省內縣市的加碼狠招，先有十堰市張灣區實施戰時管制，其後有約三千確診病例的孝感市，轄下的大悟縣亦實施戰時管制，所有樓宇全封閉管理，居民不得出入，違者可被拘留，居民生活物資會安排代購員跟進。強硬的手段一頒便行！

當香港人還在為隔離營構思沒諮詢社區吵得亂哄哄，西方還在為中國式救援離經叛道口水花四濺時，中國已高效地展開了救急扶危的抗疫工作，中國式的狠與捷令不少境外眼光看得移不開眼，近日已相繼有專家認為，中國有望在一個季度內成功抗疫。狠實力，是中國戰「疫」的秘訣，它與內地知識界經常談到的中國式一脈相承，疫情過去後，這個模式勢成各方探討應對危機的核心研究課題。