美國司法部長巴爾日前罕有地公開批評總統特朗普，指特氏在社交網站發文太多，令他無法好好履行職務，要求特朗普停止評論司法部正在處理的刑事案件。事緣特氏的好友兼前競選顧問斯通，早前被法庭裁定欺騙國會、騷擾證人等罪名成立，特朗普批評檢方建議的刑期過重後，司法部官員隨即要求檢方重新提交量刑文件。

特朗普公然把手伸進司法界，惹來強烈反彈。四名參與斯通案的檢方律師宣布集體退出案件，其中兩人更同時辭去司法部的職位。

對於兩位律師的請辭，有輿論形容是打響了司法界反抗特朗普專權的第一槍，只可惜特氏的第一屆總統任期已到了最後一年，現在才發聲未免太遲。第一個應該辭職明志的，不是別人，而是前司法部長塞申斯。當年塞申斯是第一位支持特朗普競選總統的參議員，特氏投桃報李，委以司法部長重任，塞申斯上任後亦不負重託，忠實執行特朗普對非法移民「零容忍」的政策，並為此承受了不少罵名，只可惜「一醜遮百俊」，塞申斯為了避嫌，拒絕領導通俄調查，最終促成米勒被委任為獨立檢察官。

事實上，米勒在調查過程中，受到白宮方面的諸多掣肘，特朗普作為被調查對象，引用行政特權，拒絕接受米勒團隊的問話，只答應由白宮律師團隊擬備書面資料，結果大家都看到了，米勒的調查報告稱，「沒有證據」顯示特朗普的競選團隊通俄；至於「妨礙司法公正」，則有待國會跟進。不少人認為，米勒與其勉強完成調查，讓特朗普檢到政治彈藥，力證自己被政敵「獵巫」，當初倒不如乾脆辭職抗議，向天下昭告特氏破壞司法獨立的劣行。

在通俄調查的過程中，總統的特赦權力到底有多大，引發熱烈討論，特朗普甚至聲稱，他作為總統有權「自我特赦」，而巴爾之所以被相中接替塞申斯領導司法部，除了他本身數十年的資歷，更因為他對總統行政權力作出最寬鬆的理解。巴爾嘗言，司法部處理案件，有需要向有選民授權的總統負責，深得特朗普的歡心。

正因如此，巴爾公開批評特氏，很可能只是以退為進策略，又或者是安撫有離心的手下。他在勸誡總統少發推文的同時，強調自己本來就打算檢討斯通的刑期，並非受到行政權力左右，暗示自己能「自動波」揣摩特朗普的意思，後者毋須公開交代，招來非議。而特氏似乎亦能體會巴爾的這番苦心，他表示，自己當初如果選了巴爾而不是塞申斯做司法部長，日子會好過得多。

特朗普入主白宮後，打破美國多年來三權分立的傳統，國會共和黨議員早已淪為總統的「啦啦隊」，明明特朗普向外國政府施壓，要求對方調查自己的政敵，全黨卻只有羅姆尼一人敢於吭聲；又例如特朗普為了興建美、墨邊境圍牆，不惜宣布邊境地區進入緊急狀態，以繞過國會取得相關撥款，共和黨議員雖然不滿，卻無可奈何。特朗普一旦成功連任，美國賴以自豪的民主制衡制度，還剩幾何？