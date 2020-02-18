正論：多重打擊樓市勢危　速撤辣招振興經濟

屋漏偏逢連夜雨，受到中美貿易戰及反修例暴潮等因素夾擊，本港經濟自去年已陷入技術性衰退，詎料又爆出世紀肺炎，雪上加霜，料進一步打擊本港經濟。評級機構紛紛下調本港經濟增長預測，各行各業唇亡齒寒，預計結業潮接踵而來，人人憂失業飯碗不保，物業交投頓變死水，樓價料大幅調整，業界呼籲政府救市，撤除樓市辣招。

金融海嘯後樓價反彈急速，港府為壓抑樓市瘋狂升幅，於二○一○年首度推出「辣招」，徵收額外印花稅，但收效未彰，樓價繼續飆升，故政府一再「加辣」，收取雙倍印花稅及買家印花稅。直到現時，買樓三十六個月內轉售，將按持有期繳付額外印花稅最高達兩成；雙倍印花稅是指購買第二個物業的買家，從價印花稅調升至劃一的百分之十五；而買家印花稅主要是阻止外來人士炒賣物業，規定非香港永久居民及所有公司購買本港住宅，須繳付百分之十五的稅款。以香港樓價動輒千萬元，牽涉額外稅款以百萬元計。辣招一出，的確令到樓價上升幅度受到控制，政府又增加大量稅收，一舉兩得，故此多年來一直未有意圖檢討，懶理市場變化，樓市因為辣招過辣，而失去自動調節功能。

任何政策都是因時制宜，政府不能一本通書睇到老，需要審時度勢，適當時候調節現有政策，以配合社會環境轉變，特別是經濟市場瞬息萬變，稍為怠慢便要付出沉重代價，更隨時萬劫不復。九七時樓市高峰，董建華政府推出每年建八萬五千個單位以紓緩樓價，一度被視為德政，但迅因金融風暴爆發，政府又未有及時應變，負資產湧現，多人燒炭尋死，這筆血債都算到政府頭上，「八萬五」政策被迫靜悄悄取消。

二○○二年十一月，樓市自金融風暴後跌至新低，時任房屋及規劃地政局局長的孫明揚推出九項救市措施，俗稱「孫九招」調控土地及房屋供應，希望穩定樓市，包括取消拍賣土地，公屋興建由需求主導及取消居屋計劃，曾蔭權上任後，樓市回穩，卻沒有適時撤回「孫九招」，令到樓價又繼續如火箭般上升，至今曾蔭權仍然被視為天價樓市的罪人。

特區政府因循守舊，缺乏應變能力，林鄭月娥上任後更加多一錢冥頑不靈，對外界建議及忠告統統置諸不理。林鄭在政府打滾四十年，親自目睹房策僵化的惡果，卻又重蹈前人覆轍。香港自從去年六月爆發反修例衝突後，樓價即時見頂回落，成交更步入冰河時期，預計今年跌幅可能高達四成，業界呼籲重新檢討樓市調控措施，救市要及時，莫待無花空折枝。買樓對許多打工仔是一生一世的大事，稍有差池便回不了頭，粉身碎骨。

中央政府在疫潮爆發迅速出招穩定經濟，加大財政寬鬆措施，減低經濟下滑危險。一橋之隔的澳門，不但抗疫措施處處領先香港，救市亦果斷敏捷，率先允許按揭客戶向銀行申請只償還按揭利息，暫停供本，之後向居民派發電子消費券，刺激市道復甦。港府相形見絀，各行各業惟有自救，發揮獅子山下精神，守望相助。本港多間銀行相繼推出物業按揭「還息不還本」計劃，最長可讓業主一年內只還利息，本金延後償還，長遠利息開支僅是輕微增加，但大大減低業主短期還款壓力，即使失業也有時間喘息，等待疫情放緩便有翻身機會。

其實樓市被喻為經濟大動脈，救樓市可以救經濟，只要激活市場成交，除了可以挽救死寂的地產行業，對銀行、建造、裝修、運輸及法律等相關行業都有正面利好作用。振興經濟需要多管齊下，港府有責任做牽頭羊，而且要把握時機，樓市一旦滑坡，骨牌效應難以想像，別要像抗暴抗疫般拖拖拉拉，再遲出手恐怕回天乏術。樓市辣招已完成歷史任務，也該是時候「壽終正寢」。二月廿六日便是新一份財政預算案發表之時，港府應該在之前推出樓市救亡政策，取消辣招，救市也救人。亡羊補牢，未為晚也，林鄭別再執迷不悟，給香港人一條生路吧！