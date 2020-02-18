神州觀察：廳官染疫耍特權　百姓無助逼自殺

病毒不分種族與國界，亦不懂得認人，誰都有可能中招。只是人與人並不相同，新冠肺炎疫情肆虐武漢，有染疫退休高官以特權謀取更多及更好的醫療資源救自己，而一般民眾只能坐着等死，或被迫自行了斷，堪稱莫大諷刺。

湖北省司法廳某退休副廳長一家三口被確診感染新冠肺炎，卻遲遲不按規定入院隔離治療，一直賴在家中不走，原因是醫院無提供與其身份地位對等的廳級幹部病房，平日更像無事人一樣出入社區，令民眾大為不滿。警方與防疫人員多次往規勸亦不聽從，他並與對方談條件，要求入住好醫院及有單獨房間，再將兒子一併帶上，以便於照顧；最終更是搭政府公務車入院，而非一般的救護車，盡顯尊貴。

與之形成極度反差的是，武漢市礄口區一名七十歲老翁近日疑似感染新冠肺炎，惟苦等多日也不獲官方安排檢測確認，以致連本身所患尿毒症危重疾病亦需中斷治療，家人多方求助皆無結果。萬念俱灰之下，老翁為了不連累家人受感染，竟當着老伴兒的面，從家中九樓露台一躍而下，令本次無情的疫情再添一宗人間慘劇。

都說武漢醫療物資緊缺，哪怕全國人民都在鼎力相助，亦難解燃眉之急；新上任的中央指導組副組長陳一新還在緊急呼叫支援，直指武漢當下仍嚴重缺少病床、醫院及醫療物資「三大件」，導致無法實現「應收盡收」之目標，所以只能繼續眼睜睜地看着全城百姓等死。然而就在這樣的危難關頭，居然有高官只顧自己保命，以手中特權擠佔本就相當匱乏的醫療資源，何其自私炎涼，又是何其冷血無情？

更叫人驚詫的是，當官的如此蠻橫無理，貪婪索求，最終竟然亦能如願以償，堪稱咄咄怪事。這不禁讓人聯想起早前有公務車前往武漢紅十字會私領口罩之事，司機當日面對媒體查詢，表示是替領導領取，而且很容易就取到了，反倒是一線抗疫醫護人員吃盡閉門羹；可見特權在任何情況下都能暢行，哪怕他們平時已經壟斷、掠取了絕大部分社會資源，關鍵時刻仍然可以不顧吃相。

事實上，針對今次疫情的嚴峻形勢，中央早前明確要求各級黨組織和黨員幹部必須顧全大局，身先士卒，把人民群眾的健康安全放在第一位，團結並帶領群眾一起打贏疫情阻擊戰，結果他們竟是這樣做「表率」，簡直讓人失望至極。更甚者，當局已將武漢疫情列入「戰時狀態」，警告不可做「逃兵」之聲言猶在耳，湖北上下居然有官員幹部紛紛提出辭呈，叫人不敢相信；此風更已蔓延至全國，湖南張家界就有疾控中心官員舉家飛往泰國避疫，老百姓怎能不絕望崩潰？