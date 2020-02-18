功夫茶：瘋搶口罩劫廁紙　香江末日堪可悲

一個人折墮沉淪，離唔開「吃喝嫖賭抽、坑蒙拐騙偷」，之不過，世道衰微，人心歪變，劫財劫色就聽得多，依家啲賊，唔似上世紀八十年代啲省港旗兵專食大茶飯，只睇得起尖東一帶嘅大珠寶店；佢哋竟然只吼超市啲廁紙，問你服未？

咁又難怪，都要多得廢柴政府抗疫無能，搞到啲人米又搶、漂白水又搶、廁紙又掃清，連M巾、安全套都搶個不亦樂乎！港人已去到「唔搶唔安樂」嘅瘋狂病態！之不過，賊人都要多得佢哋活在香港，先可以成為焦點人物，如果喺印度肯定冇呢支歌仔唱！

各位街坊，大家如果留意印度嘅文化風情，當知印度人食飯必用右手，皆因左手別有用途，所以即使印度再窮，打劫廁紙呢家嘢絕對唔會發生！而香港可謂「得天獨厚」，一個號稱金融中心嘅繁華都會，時勢造英雄下，締造打劫廁紙悲壯新一頁！

是咁的，尋日清晨旺角道一間超市落貨，運輸工人將一板板廁紙運抵店外，疊高如廁紙山之際，突然三名戴口罩男人，亮刀指嚇職員，其中一人更持雙刀：咪郁！全部坐響度！工人心諗：今次大鑊，睇怕今日白做，連飯錢都冇埋。見賊人揮舞雙刀，肯定來者不善，正想把銀包奉上；誰知賊人忙於將五十條廁紙推上早預備好嘅手推車，然後迅速往洗衣街方向逃去！工人見賊人遠去，稍一定神才敢報警。經點算，被劫走嘅廁紙五十條，每條十二卷，五十條即六百卷，市值約一千七百港元！

喂！係唔係玩嘢吖？三條大漢刀劫五十條廁紙，一人分唔到二十條，當你一條賣一舊水好未，五十條都係五千銀，為幾條廁紙被人拉，果然唔死一百歲都有新聞聽！仲有啊，推住五十條廁紙走得去邊吖？據悉警方其後已拘捕咗兩人，仍有一人在逃。為廁紙亡命旺角街頭，真係講出嚟都笑到失禁！口痕友話齋：求其偷部手機，都唔止值千七個大洋啩？唔通暫時幾日搶唔到廁紙，就失心慌成咁？若然因為咁而要踎監，試問倉友問衰咩？自己會拍拍心口，豪情自我咁大聲話：衰劫廁紙咯！講出嚟都影衰賊佬呢個古老行業，咁羞家，點同你齊唱《友誼之光》呀！一於割席！

廢柴政府止暴抗疫皆無能，廢官失職，防疫大甩漏，隱形病患四竄，社區播毒風險已然寫在牆上！香江驚末日，「盲搶炎」怕已成為風土病，旺角搶劫廁紙一案更已引起國際關注，榮登美英各大媒體，所以話香港真係地靈人傑，廢官幾咁廢都唔使問責，一單打劫廁紙又揚威國際，同南韓一齣戲揚威奧斯卡金像獎有得揮！功夫茶建議刀劫廁紙三賊成為「年度風雲人物」！