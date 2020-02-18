新冠肺炎在香港的疫情會在甚麼時候結束呢？三月是不可能的，看來至快可能要在五月以後了。當年沙士是在五月結束，寄望天氣轉暖，空氣潮濕，病毒受制。五月結束，六月城市生活恢復，經濟在今年還有半年時間追趕損失，但學生的學業，今年便大部分荒廢了。家居網上學習總不如學校學習的全面和有效，公開試受的打擊更大。

去年的反修例動亂，今年的新冠肺炎疫情，一年的教育便大致浪費，只希望學生在不用上課、功課減少之時，可以有自由學習的機會和能力，更有得益。但在原有教育制度文化底下，學生有否自學的能力和動機呢？令人懷疑。

六月若城市生活恢復，動亂與瘟疫對經濟的打擊便會暴露出來，一是店舖倒閉，從零售、旅遊連鎖影響其他服務業，一大片倒塌。二是失業人口大增，裁員減薪，家庭及社會總體收入下跌，更促成經濟衰落的連鎖效應。三是社會心理預期轉變，消費與投資同時減少，樓價下跌，市民的財富感覺逆轉。猶幸樓價泡沫有限，節衣縮食、減少消費卻是樓價下跌時供樓者的直接反應。

總而言之，香港經濟各方面在疫情過後才開始哀鴻遍野，即使中央政府穩定股價，股市對香港經濟的提振力量已不如以往，只是財富效應的消極作用稍減。

香港疫情減退，內地亦可能開始把疫情控制，即使未有有效治療藥物及方法。但疫情過後，經濟的損失還是十分慘重。中國經濟這幾個月的重創牽連國際，加上疫情的威脅在國外擴大，中國經濟受創打擊國際生產鏈經濟，大減中國轉移國外的旅遊與消費，也使中國在國外的資金退返，把個別國家樓價泡沫的支撐一下子取消。

國際經濟本來已經備受壓力，加息潮逆轉為減息潮，中國疫情帶來的打擊，會是百上加斤，容易在個別金融實力不足的國家引發危機，觸發更大的恐慌。而內地和國際的不景氣情況，肯定加深香港在疫情過後的經濟問題。

香港會否重複沙士之後中央用個人遊來挽救經濟呢？相信今次不同，一是內地受疫情打擊大於沙士時期；二是香港社會反內地情緒不少，中央政府為甚麼再要特別照顧香港？即使照顧，方法也會不同，更佳的選擇是扶助和督促香港結構轉型與升級，而讓香港經濟通過不景氣被迫調整會是更有效。之後的立法會選舉，正可以讓市民認清香港經濟無力自救，不與內地融合，難以有出路。

香港疫後困難不少，罷工暴亂解決不了經濟問題，且看港人有沒有智慧。