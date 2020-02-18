今次香江抗疫工作之所以亂七八糟、一塌糊塗，原因有四，一是香江府衙十分無能，一個廢特首帶着一班廢官自以為是、剛愎自用，盡顯「政務官治港」、「公務員治港」的先天不足、後天失調，不但應對不了日常管治，更加一遇大事就一觸即潰，兵敗如山倒。二是反對派及其喉舌大造反中亂港輿論，搞得社會人心亂上加亂。

三是部分缺德、無良、失職的醫護人員被政治煽惑連日罷工，把抗疫戰線撕開一個大口子，七百萬市民的健康和生命安全處於危難險境之中。四是居心叵測之人通過反中亂港媒體和網絡平台散布謠言，造成民眾恐慌，瘋狂搶購，擾亂市場。香江府衙對這些政治之亂、人心之亂、市場之亂一概不理，也拿不出有效辦法理之。這等「一國兩制」之下的「港人治港」，已讓香港社會處累卵之危，七百萬港人有倒懸之苦也。

都是「一國兩制」，都是遇到了同樣兇險的新冠肺炎抗疫之戰，「澳人治澳」和「港人治港」的態度和處境完全不同，澳門勝過香港多多聲。我們可曾見到澳門府衙、行政長官、一班高官進退失據，廢狀可掬？可曾見到他們自以為是、剛愎自用？可曾見到澳門的反對派、無良政客敢在這個時候跳出來搗亂破壞並能興風作浪？可曾見到澳門的醫護人員「勇當逃兵」舉行罷工？可曾見到用心險惡之人敢在和能在澳門媒體、網絡平台上製造謠言，煽惑搶購風潮？

這些必然把抗疫工作搞得亂七八糟的東西，我們在澳門難以見到，然而在香港則日日見到，漫天飛舞，橫行霸道！

「澳人治澳」、「港人治港」在這場抗疫之戰中表現出的優劣之差絕非偶然，而是實施「一國兩制」表現不同的必然。「一國兩制」給「港人治港」、「澳人治澳」同樣的機會，對「高度自治」同等程度的授權，但是港人「不濟」，對「一國兩制」別有打算，「治港」就是不行，就是亂七八糟，就是令香港失去繁榮和穩定，走向衰落。一場暴亂、一場抗疫告訴香港人和朝廷，這樣的「港人治港」非改不可也。