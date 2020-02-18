「國之將亡，必有妖孽」，證諸香港種種奇形怪狀，可知古人確實沒有說錯。社會墮落，人心敗壞，妖孽為患，群魔亂舞，正是香港敗亡的徵兆，而香港電台就是其中一個「妖孽」。日前該台節目《頭條新聞》再次以嘲諷形式抹黑警隊，並隱喻警隊積存大量抗疫裝備，其分化政府部門、煽動仇警情緒的意圖顯而易見。警務處處長鄧炳強忍不住去信廣播處長梁家榮，批評港台顛倒是非，報道錯誤訊息。但港台照例只是輕描淡寫地回應幾句，指節目一直以嬉笑怒罵形式，反映社會現象和不同看法云云。

這只是嬉笑怒罵嗎？當然不是。港台立場偏頗，居心不良，經常造謠惑眾，煽風點火，惡行罄竹難書，這次也不例外。疫症當前，警隊既要負責維持社會治安，還要參與抗疫及隔離工作，更要應付黑衣暴徒到處破壞，即使獲發較多抗疫裝備也是很正常的事，何況警隊根本沒有獲得優待，現存口罩僅夠一星期用量，所謂積存大量抗疫裝備，分明是黃絲們故意在網上散布謠言，港台不辨真假，全盤照收，並添油加醋，利用謠言抹黑警隊，用心何其毒也。

面對任何挑戰，警隊都是站在最前線，不管是對付暴亂，還是對抗疫症，從來沒有退縮，更沒有人罷工。反觀同為政府部門的港台，不但沒有出過一分力、盡過一點責任，反而幸災樂禍、落井下石，可謂卑鄙無恥。所謂的嬉笑怒罵，其實只是無聊當有趣，主持人陰陽怪氣，擠眉弄眼，好像小丑似的，簡直令人反胃。

是可忍，孰不可忍。早前警方亦曾去信香港電台，批評其報道與事實不符，誤導公眾。如今僅僅相隔一個多月，警隊一哥又親自去信抗議，可見港台變本加厲，走火入魔，已經到了令人無法容忍的地步。人們始終想不通，港府每年花費逾十億元公帑供養港台這條反骨惡犬，整天亂吠亂咬，到底為了甚麼？難道嫌香港還不夠折墮嗎？